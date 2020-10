Avril Lavigne realiza live beneficente neste sábado

Avril Lavigne fará um show ao vivo, pela internet, neste sábado, 24, para arrecadar fundos para as pessoas com doença de Lyme. Em fevereiro de 2019, a cantora usou o perfil dela no Instagram para publicar uma prévia da canção Warrior e falou sobre a luta dela contra a patologia.

"Esta é uma das primeiras músicas que eu escrevi para o álbum depois de Head Above Water. Ambos são sobre a batalha da saúde que continuo a lutar todos os dias. Espero que minhas músicas possam ajudá-lo a encontrar força, se você precisar", disse na ocasião.

Agora, ela fará a live beneficente em prol dos pacientes. A transmissão será composta por músicas de diversas etapas da carreira da canadense, incluindo singles do mais recente álbum.

"Como a doença de Lyme é uma pandemia global, mas não uma prioridade global, precisamos de toda a ajuda possível para erradicar a doença. Não sendo capaz de trazer meu show para todos pessoalmente este ano, achei que era um bom momento para nos divertirmos enquanto arrecadamos fundos", escreveu no perfil dela no Instagram. Os ingressos estão sendo vendidos no próprio site da cantora.