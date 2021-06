Artistas paraenses agitam roda de samba aos sábados

Os artistas paraenses Toninho Marajó, Darley Darlen, Flávia Anjos e Luiz Leite dão continuidade à temporada musical de todos os sábados, na Confraria Dom, a partir das 14 horas, animando a feijoada no local. O ingresso custa R$ 20.

Nomes conhecidos nas rodas de samba em Belém, eles fazem show embalado por clássicos e hits do samba e do pagode, mas também por sucessos da música popular brasileira e paraense.

O encontro musical relembra um dos redutos do samba local, a Casa de Noca, que fechou durante a pandemia e onde os quatro costumavam se apresentar.

“O público ficou carente daquele cenário de samba", explica o cantor, compositor e multi-instrumentista Toninho Marajó.

Os shows ocorrem com restrição de músicos no palco, seguindo as regras de distanciamento, com lotação reduzida do espaço e outras medidas de segurança sanitária de prevenção da Covid-19.

No set list, há músicas como “Vou botar teu nome na macumba” (Dudu Nobre), “Falsa consideração” (Jorge Aragão), “La belle de jour” (Alceu Valença), “Pecados de Adão” (Eloi Iglesias) e “É d’Oxum” (Gerônimo/Vevé Calazans).

Trajetórias

Toninho Marajó já participou de vários grupos de samba e pagode, como o Água da Fonte, Sede de Samba, Samba da Feira, Trato Feito, Pará Samba e Skema. Vem atuando no cenário musical de Belém desde 2012, quando estreou no Festival da Nova Geração do Samba Paraense. .

Cantor e pesquisador em música, especialmente de samba, Luiz Leite já fez parte de grupos como Tom Maior, Art Samba, Samba & Amor, Nova Era, Poeira Pura e Canela de Vidro, além de ser intérprete de samba enredo no Carnaval paraense, em agremiações como Quem São Eles, Matinha e Rancho.

Já Flávia Anjos, além da atuação como intérprete de samba, é lembrada pelo trabalho com a banda Batom Carmim, que voltou à cena este ano e lançou o single “Algodoal”.

Cantor, compositor e produtor musical, Darley Darlen é também é nome conhecido do público de samba local e do Carnaval.