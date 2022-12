Arraial do Pavulagem faz show de lançamento do 15º Cordão do Galo e arrecada alimentos

O Arraial do Pavulagem vai se apresentar com entrada franca neste sábado, 20, às 17h, na Praça do Povo, do Centur. O show vai marcar o lançamento oficial da 15ª edição do Cordão do Galo, o folguedo popular que a banda realiza no município de Cachoeira do Arari, no Marajó, durante a Festividade do Glorioso São Sebastião. O evento tem um propósito especial: arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados à população daquele município.

“Vamos tocar as novas e as velhas (músicas) do Arraial”, incluindo as faixas do álbum “Cordão do Galo” que foram compostas pelo grupo para embalar os brincantes pelas ruas de Cachoeira desde o ano de 2008. “Vai ter roda de boi, lundu, banguê, carimbó, merengue, marabaixo, retumbão, cúmbia, salsa e quadrilha...”, conta o cantor e compositor Ronaldo Silva, um dos líderes do Arraial. As músicas do álbum estão disponíveis nas plataformas de streaming e também integram um songbook da banda.

“O projeto (Cordão do Galo) trabalha diretamente com crianças de Cachoeira do Arari e suas famílias, todas com sérias condições econômicas e sociais. O ato de lançamento em Belém marca uma ação de solidariedade. Buscamos arrecadar alimentos para doação direta a essas famílias, contribuindo para um natal sem fome”, acrescenta o cantor e compositor Júnior Soares, outro líder do grupo.

O cordão é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem. “O Marajó, fora dos municípios sede, tem uma realidade extremamente dolorosa diante do potencial que a ilha tem. Temos que aprender essa lição e fazer alguma coisa pelo próximo”, completa Ronaldo, que preside o instituto.

O show terá a participação especial de músicos como Allan Carvalho, Márcio Macedo, Cizinho, Renato Rosas e Rubens Stanislaw, entre outros.

Cordão do Galo

O Cordão do Galo em Cachoeira do Arari, no Marajó. (Kleyton Silva/ Divulgação)

O Cordão do Galo é um projeto sociocultural realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião desde 2008, com o objetivo de envolver crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, município com o 3º pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

“A construção do cortejo segue a forma de produção dos arrastões do Pavulagem. Ou seja, um período de formação de brincantes, que se dá através das oficinas de percussão, dança, perna de pau e canto. E o processo de culminância é o Cordão, onde as crianças demostram o que aprenderam, nas ruas de cachoeira, finalizando num show musical do Arraial do Pavulagem e mestres da cultura popular do município”, descreve Júnior Soares.

O 15º Cordão do Galo acontecerá em 15 de janeiro de 2023. O folguedo acontece dentro da programação da Festividade de São Sebastião, patrimônio cultural imaterial do Brasil, que acontece uma semana antes do Dia de São Sebastião. O nome do brinquedo popular, na forma de um galo, é uma homenagem ao padre italiano Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó, falecido em 2003, que atuou por muitos anos junto à população da região.

Durante os preparativos para o cortejo, o público infanto-juvenil participa da concepção do Cordão do Galo e de atividades de formação de brincantes, como a construção de elementos culturais, o aprendizado de cantos populares e danças que resgatam a história da comunidade.

“O Cordão do Galo é um trabalho focado na criança e no adolescente, oportunizando inclusão cultural e social, buscando prevenir o alcoolismo, a violência e o abuso sexual. A cultura é o que nos move e faz a gente continuar caminhando nessa jornada, servindo de exemplo para outras comunidades e iniciativas do Marajó, de Belém e do Pará inteiro. Manter esse propósito vivo é fundamental para o desenvolvimento da nossa Amazônia”, diz Ronaldo.

“Desenvolvemos uma experiência pedagógica que interessa ao instituto, estudamos instrumentos e repassamos para o público na oficinas de Belém e de Cachoeira do Arari. Esse projeto dá a oportunidade de chegar mais perto do universo das crianças marajoaras. Queremos que elas sejam as protagonistas desse processo de educação sociocultural e ambiental”, acrescenta..

O Cordão do Galo é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Irmandade dos Devotos de São Sebastião, com patrocínio da Equatorial Energia através da Lei de Incentivo à Cultura - Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Museu do Marajó e governo do Pará.

Agende-se:

Show de lançamento do 15º Cordão do Galo e arrecadação de alimentos

Dia: Sábado, 17

Hora: a partir de 17h

Local: Praça do Povo, do Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650, Bairro de Nazaré)

Entrada Franca