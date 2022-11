Arlindinho terá duas apresentações em Belém

Depois de comemorar mais um ano de vida, Arlindinho chega em Belém para cumprir uma agenda com dois shows. Hoje (26), ele se apresenta na Cervejaria Cabôca, a convite do sambista paraense Arthur Espíndola, e no dia seguinte fará um show gratuito.

Arthur Espíndola convida mensalmente algum artista de alcance nacional para fazer a roda de samba em Belém. O show já virou uma tradição para quem curte música boa, estilo as apresentações feitas no Rio de Janeiro.

O show será uma grande confraternização, com o público perto dos artistas, e ainda vai contemplar no repertório os clássicos da música brasileira. Arlindinho já mandou avisar: “roda de samba ou palco eu procuro sempre fazer um repertório que o meu público gosta. Os sucessos do meu pai, os meus e alguns sambas enredo não podem faltar”.

Arlindinho é filho de Arlindo Cruz e tem viajado pelo Brasil levando o legado do pai. São mais de 150 mil ouvintes mensais no Spotify, além disso, o cantor também acumula mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, que acompanham diariamente a rotina pessoal e profissional do músico.

Será a segunda vez que Arlindinho vem para Belém só este ano. “É sempre maravilhosa. A cidade de Belém me recebe sempre muito bem. Me sinto em casa!”, disse o cantor.

O cantor também sabe a importância de manter no seu repertório as músicas que se tornaram clássicos na voz de Arlindo Cruz, sem esquecer das canções que foram lançadas com a sua voz. “Os maiores sucessos da minha família: ‘Meu Lugar’, ‘O Show Tem Que Continuar’, ‘Bom Aprendiz’, e as músicas novas também: ‘A Sós’ e ‘Me Belisca’, antecipa Arlindinho.

Este ano, o carioca realizou grandes feats no cenário do samba. Arlindinho tem faixas em parceria com Xande de Pilares, Alcione e Vou Pro Sereno. As canções foram lançadas para o público em programações especiais na televisão brasileira como o Especial Dia dos Pais, no Multishow.

Amanhã (27), ele fará um show gratuito no Shopping Metrópole Ananindeua. A apresentação faz parte da comemoração de 5 anos do empreendimento. Ele se apresenta a partir das 19h, com show de abertura do cantor Arthur Espíndola.

Agende-se

- Arlindinho na Cervejaria Cabôca

Data: sábado, 26

Hora: 14h

Local: Boulevard Castilhos França, n 598

- Arlindinho no Shopping Metrópole Ananindeua

Data: domingo, 27

Hora: 19h

Local: Av. Centenário, n 1052