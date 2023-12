Ariana Grande posta fotos em estúdio e fãs especulam novo álbum da cantora

A cantora Ariana Grande deixou seus fãs animados após publicar várias fotos em um estúdio de música nesta-feira (07). A artista, de 30 anos, utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar que estava trabalhando na criação de novas músicas, possivelmente para seu tão esperado sétimo álbum.

VEJA MAIS

Nas imagens, a atriz do filme "Não Olhe Para Cima" aparece utilizando softwares para a criação de novas faixas, mostrando mais uma vez seu "toque especial" em seu próprio trabalho. É possível ver, também, que os registros são de dias diferentes, já que tanto o cabelo quanto os looks de Ariana são diferentes.

Em uma das postagens, a cantora aparece gravando e editando os vocais de uma das músicas, incrementando ainda mais sua produção. Ao seu lado, há um homem que parece estar lhe auxiliando na produção das canções.

Desde o "Positions", lançado em 2020, Ariana Grande está há sem lançar um novo álbum de músicas. Durante esse tempo, a cantora participou dos remixs de "Save Your Tears", "Die For You", do cantor canadense The Weeknd, e da música natalina "Santa, Can't You Hear Me", com a cantora estadunidense Kelly Clarkson.

Fãs ficam animados com possibilidade de novo álbum de Ariana Grande

Nos comentários do post, muitos admiradores da diva mostraram sua felicidade com o seu retorno aos estúdios. "Ela está de volta!", comentou um internauta.. "Estou tão feliz", anunciou uma fã artista "Nova música, por favor", pediu uma terceira pessoa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)