Ariana Grande lança 'Positions', álbum que traz parceria com The Weeknd

Ariana Grande lançou Positions, seu sexto álbum, na madrugada de sexta-feira, 30. A cantora fez a divulgação uma semana depois da estreia da faixa que recebe o mesmo título do disco.

Após dizer aos fãs nas redes sociais que um novo álbum chegaria neste mês, Ariana lançou o single Positions em 22 de outubro. Uma semana após o lançamento, o clipe já possui mais de 51 milhões de visualizações.

O novo álbum da artista possui catorze faixas no total e conta com participações de The Weeknd, na música Off the Table, Doja Cat, em Move, e o rapper Ty Dolla $ign, na faixa Safety Net.

"Eu não tenho músicas favoritas nesse disco. Ele é o meu preferido por tantas razões, e mal posso esperar para ser o de vocês também", disse Ariana no Twitter. A artista também agradeceu o carinho dos fãs: "Obrigada pelo amor e empolgação de vocês, significa tudo pra mim".

Seu álbum anterior, Thank U, Next, foi lançado em fevereiro do ano passado e foi responsável por hits como a faixa-título e a música 7 Rings.

Leia Também:

Positions': Novo álbum de Ariana Grande vaza e fica entre mais comentados do Twitter