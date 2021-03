Após anunciar término da banda, Daft Punk cresce 260% no streaming

One More Time, Get Lucky, Harder, Better, Faster, Stronger. Depois de inúmeros sucessos, a dupla de DJs mascarados conhecida como Daft Punk anunciou na semana passada o encerramento das atividades da banda após 28 anos.

A despedida dos músicos, entretanto, atraiu ouvintes para relembrarem os maiores hits da carreira, ou para conhecerem as canções. Na Deezer, o número de streamings do Daft Punk cresceu 260% de domingo para segunda. Com esse feito, eles alcançaram a segunda colocação no Trending Artists global* da plataforma.

Os parisienses anunciaram o término por meio de um vídeo, mas deixaram um legado musical de quatro álbuns, vitórias em premiações e parcerias icônicas como com Pharrell Williams, Nile Rodgers e Julian Casablancas.

Os músicos publicaram no YouTube um vídeo de oito minutos com o nome de Epílogo, que mostra um trecho do filme Electroma, lançado pelos músicos Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, em 2006. Publicaram também uma carta com a mensagem "1993-2021".

Não foi divulgado o motivo da separação. O Daft Punk lançou cinco álbuns e recebeu seis Grammys ao longo da carreira, incluindo o de melhor álbum do ano por Random Access Memories. Get Lucky, One More Time e Lose Yourself to Dance são considerados seus maiores sucessos.

Guy-Manuel e Thomas fazem aparições públicas vestindo produções como se fossem robôs e não costumam dar muitas entrevistas.

O nome do duo foi inspirado em um artigo publicado na revista britânica Melody Maker sobre o primeiro trabalho da dupla, lançado em uma coletânea em 1992. Na época, eles se chamavam Darling e faziam rock.

A estreia do Daft Punk com esse nome foi com The New Wave, lançado 1993. Já o primeiro sucesso comercial da dupla, Da Funk, é de 1995 e vendeu cerca de 30 mil cópias e foi incluído no primeiro álbum oficial, Homework, lançado dois anos depois.