Após 10 anos Madame Saatan volta aos palcos no Festival Psica

Desde que a volta do Madame Saatan foi anunciada a internet ficou alvoroçada! E o dia está chegando: neste domingo (18), o grupo retorna no Festival Psica. O show será no Espaço Náutico Marine Club.

Essa apresentação é um ‘show de reunião’ que juntará Sammliz (voz), Ed Guerreiro (guitarra), Ícaro Suzuki (baixo) e Ivan Vanzar (bateria). Esse momento promete ser catarse, além de festejar o aniversário de lançamento do último disco do grupo.

“A gente quer, mais do que tudo, celebrar nossa conexão e nos divertir. Estamos realmente felizes em nos reencontrar para tocar juntos novamente. Vai ser uma trabalheira monstro, um corre, às vezes fico pensando no tamanho da bronca em que a gente se meteu (risos). Só sei que nos encontramos no final de novembro e ensaiamos loucamente por uns 20 dias pela primeira vez após uma década e queremos entregar um showzão pra gente e o público”, contou Sammliz.

Foi uma década de espera, até esse reencontro nos palcos. O Madame Saatan levará para o Psica rock ao vivo, já que eles são os expoentes do ritmo do Norte do Brasil. Além disso, o show vai celebrar os 11 anos de lançamento do disco Peixe Homem, lançado em 2011. A pergunta que fica no ar é: o que vem depois desse show?

“Não descartamos produzir algo novo enquanto a banda estiver reunida em Belém, mas material inédito não será lançado nesse retorno. Eu não sei como será o Madame Saatan em 2022, isso vai ser interessante. Vamos ver no que dá!”, disse a vocalista.

Sammliz, que também compõe, explicou que esse retorno surgiu após um convite que mexeu bastante com as suas memórias afetivas. O encontro com dois organizadores do Festival Psica deixou na cantora uma vontade de reunir a banda novamente.

“Ano passado encontrei Gerson e Jeft (organizadores do Psica) no bar The Beatles. Lá pelas tantas, surgiu a ideia de fazer um ‘revival’ no Psica. Conversa despretensiosa, mas que trouxe aquelas lembranças que mexem com a gente de um jeito diferente. Adorei a ideia. Até então, não cogitava reativar o Madame Saatan”, revela.

O público também segue animado com a expectativa do repertório, já que o show da será focado nas músicas de "Peixe Homem", mas também terá sucessos da fase mais antiga do Madame Saatan. “Respira”, “Molotov” e “Vela” são músicas garantidas na apresentação.

Sempre marcado por grandes lutas, Sammliz, Ed Guerreiro, Ícaro Suzuki e Ivan Vanzar se reinventaram, evoluíram e hoje, tem novas caudas. “Uma das coisas que tornaria esse reencontro impossível seria se não estivéssemos em acordo com a visão de um mundo que lute pela manutenção da democracia e afirmação de direitos. Estamos ao lado de gente que está no entendimento de sua situação e papel na sociedade e que está na ideia, ação, no engajamento para transformar a realidade de todos em algo justo. Pensamento no coletivo. Sendo assim, estamos em conexão com diversas lutas como as dos movimentos LGBTQIA+, das mulheres, negros, proteção à criança, acesso à educação, cultura, saúde e moradia, e a questão ambiental, já que estamos no Norte do País diante de uma exploração criminosa da Amazônia, com extermínio dos povos originários, e todos os descalabros que assolam nossa região”, finaliza a cantora.

Neste show ao vivo, o público pode esperar a mesma energia de sempre. Sammliz se joga por completo e vive a performance intensamente com sua voz forte, enquanto a banda mostra seu poder harmonizando peso e melodias envolventes. Depois que o show começa, a viagem só acaba quando os músicos saem de cena. Uma experiência que antes ficava restrita a memórias do passado, mas que agora pode ser vivida pelos amantes de música e festivais em 2022 e 2023.

MADAME SAATAN

A banda de rock/heavy metal, Madame Saatan surgiu em Belém no ano de 2003, durante a composição da trilha sonora de uma montagem do espetáculo ‘Ubu – Uma Odisseia em Bundalele’, baseada na obra de Alfred Jarry. Nos anos de atividade, lançou os discos “O Tao do Caos” (2004), “Madame Saatan” (2007) e “Peixe Homem” (2011).

Presença em grandes festivais pelo Brasil, o grupo ficou conhecido pelas suas performances musicais avassaladoras.

Com o tempo, o Madame Saatan se firmou na cena independente do Metal Nacional, chamando atenção da mídia com apresentações marcantes por todo o país, chegando a se apresentar em programas nacionais da Rede Globo, MTV, TV Cultura, e alguns dos principais festivais como MADA (RN), Porão do Rock (DF), Futurama (BA), Do Sol (RN), Virada Cultural (SP), Se Rasgum (PA), Feira da Música (CE), Bananada (GO), Conexão Vivo (MG), Festival Amazonas (AM), Festival Calango (MT), Varadouro (AC) e outros.

Madame Saatan foge de rótulos para definir o seu som. A banda traz letras em português e um poderoso conjunto de voz, baixo, guitarra e bateria. O trabalho sempre buscou uma fórmula criativa, inspirada e autêntica. As músicas têm o heavy metal e o thrash metal como base de inspiração para uma mistura maior, que mescla estilos como o punk, hardcore e ainda um tempero regional da Amazônia com outros ritmos brasileiros.

Agende-se:

Show de reunião do Madame Saatan no Festival Psica

Data: domingo, 18

Local: espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232