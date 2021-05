Anitta lança remix de 'Girl From Rio' com o rapper DaBaby

Depois do sucesso de Girl From Rio, Anitta lançou um remix da música nesta sexta-feira, 21. A nova versão do hit tem a participação do rapper norte-americano DaBaby.

O artista é o mais ouvido do gênero musical dele, no Spotify. Além disso, DaBaby já realizou outras parcerias com grandes nomes como: Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Post Malone.

Para anunciar o remix nas redes sociais, Anitta escreveu no Instagram: "Eu acabei de me apaixonar por um Garoto de Charlotte [cidade natal do rapper]". O cantor também publicou um vídeo ao lado da brasileira para compartilhar o lançamento.

Girl From Rio foi a primeira música de Anitta a emplacar no Top 40 das rádios dos Estados Unidos, de acordo com dados do Mediabase. Além disso, a faixa acumula mais de 13 milhões de streams apenas no Spotify e 20 milhões de visualizações no vídeoclipe oficial.