Amazônia Jazz Band e Trio Manari fazem homenagem às mães

Nesta quarta, 11, a Amazônia jazz Banda apresenta um concerto especial em homenagem às mães. A apresentação terá como palco o Theatro da Paz e vai contar com a participação especial do Trio Manari, grupo de percussão paraense nacionalmente conhecido pela pesquisa e divulgação dos sons da floresta.

O repertório será bem eclético misturando música internacional com a sonoridade amazônica. A abertura será com a música "The Jazz Police", do maestro estadunidense Gordon Goodwin; em seguida, o público apreciará a música "A Warm Breeze", de Samuel Louis Nistico, e "Moten Swing", de Count Basie - um dos artistas de jazz de maior referência para os músicos atuais. Outra canção que também dará continuidade ao concerto é "Snakes", de Marcus Miller. O som da Amazônia estará presente com o Trio Manari, convidados da noite, que irão apresentar a composição autoral "Dançando no Rio". O trio formado por Marcio Jardim, Nazaco Gomes e Paturi possui particularidade musical que mistura matrizes africanas, indígenas, caboclas e marajoaras com arranjos percussivos quepartem dos sons da água, da floresta e da musicalidade da fala de um nativo da região - que conciliará com a essência artística da Amazônia Jazz Band.

O maestro Eduardo Lima preparou uma surpresa para as mães que só será revelada durante o concerto. O último número da noite, sucesso total em outras apresentações, será a música "Blues For Mr. P", do californiano James Blanco Martin, músico conhecido profissionalmente como Big Jim Martin.

O espetáculo especial em homenagem às mães será às 20h, desta quarta-feira (11), no Theatro da Paz, com os ingressos no valor simbólico de R$ 2,00.