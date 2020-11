Alok é eleito o 5º melhor DJ do ano pela DJ Mag e Guetta volta ao topo

Alok foi eleito o 5º melhor DJ do ano no top 100 da DJ Mag, publicação referência do gênero. O francês David Guetta voltou a liderar a lista que traz 100 DJs eleitos por votação popular no site da revista. Nas redes sociais, o brasileiro agradeceu o apoio de amigos e fãs pela conquista. "Aos fãs e a tropa, meu muito obrigado, reconheço os esforços diários de todos vocês. Sem vocês, nada seria possível! Essa conquista me enche de amor por todo o caminho percorrido. Espero que ela desperte nas pessoas, o que desperta em mim: a vontade de contribuir positivamente impactando o próximo de alguma maneira. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui deixando um convite seguirmos juntos nesta jornada. E? o amor pela caminha que impulsiona os nossos sonhos. MUITO OBRIGADO!", escreveu ele.

Guetta retornou ao topo depois de 9 anos. "É incrível, acho que estou mais feliz do que da primeira vez", disse Guetta à DJ Mag. "As coisas são mais rápidas hoje. Quando ganhei há dez anos, eu senti que veio muito tarde. Estava em turnê já há dois anos e me perguntava 'porque não estou ganhando?', sabe?", completou.

Veja o top 10 do ranking de melhores DJ do ano pela DJ Mag:

1. David Guetta

2. Dimitri Vegas & Like

3. Mike Martin Garrix

4. Armin van Buuren

5. Alok

6. Don Diablo

7. Afrojack

8. Oliver Heldens

9. Steve Aoki

10. Timmy Trumpet