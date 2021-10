33º Festival internacional de Música do Pará traz nomes nacionais e internacionais

Pela 33ª vez o Festival Internacional de Música do Pará (XXXIII FIMUPA) traz musicistas de diferentes lugares do mundo para várias apresentações em Belém. O evento retorna após um hiato ocasionado pela pandemia do novo coronavírus com uma alta expectativa da equipe e do público. A ação promovida pelo Governo do Pará, por meio da Fundação Carlos Gomes (FCG), começa hoje, dia 31, e segue até o dia 7 de novembro. As apresentações serão no Theatro da Paz, na sala Ettore Bosio (Fundação Carlos Gomes) e na Sala Augusto Meira Filho (Arte Doce Hall). O XXXIII FIMUPA receberá dezoito concertos com músicos do Brasil e de vários países.

“Todo mundo queria vir. Os músicos vivem da energia do público. A energia que passa para a gente não tem preço. Nós tivemos que manejar porque a pandemia ainda está aí, estamos trabalhando com os decretos, e tudo mais. Tem uma programação maravilhosa, em diferentes horários às 12h, 18h e 20h30 para todo mundo poder participar. E ainda temos as masterclass que não tem mais vagas. A gente ficou assustado com a demanda, em como as pessoas estão ávidas por apresentações, a captação dos profissionais que vem de fora também foi alta. Temos muitos talentos e vamos mesclá-los com os talentos com os de fora”, garante a diretora técnica da Fundação Carlos Gomes e diretora artística do FIMUPA, Eugenia Laura.

No concerto de abertura, será realizada uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sob a regência do maestro Miguel Campos Neto com o solo da violinista ucraniana Myroslava Khomik. A violonista é vencedora da competição Remember Enescu na Romênia e já se apresentou como solista e colaboradora de música de câmara em concertos e festivais nos Estados Unidos, Europa, América do Sul e Ásia.

As regras para evitar a proliferação da covid-19 seguidas pelo festival são a limitação a 75% da capacidade de ocupação das salas de concerto, disponibilização de álcool em gel, distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Para a entrada no Theatro da Paz, será necessário apresentar a carteirinha de vacinação constando imunização contra a covid-19 ou o exame PCR com 72hs de antecedência do dia do concerto em que se deseja assistir.

Todos os concertos no Theatro da Paz terão o valor de meia entrada no valor de R$ 5,00. Os ingressos podem ser comprados, na bilheteria do Theatro da Paz, a partir das 9hs. Nas demais salas de concertos, Sala Ettore Bosio e Sala Augusto Meira Filho, a entrada será franca. Os interessados podem retirar os ingressos duas horas antes da apresentação.

As apresentações do XXXIII FIMUPA contam com nomes reconhecidos internacionalmente. O maestro paulista Roberto Tibiriçá, que já regeu inúmeras orquestras no Brasil e exterior, é um dos convidados. Ele é titular da cadeira de nº 5 da Academia Brasileira de Música e Membro Honorário da Academia Nacional de Música desde 2018. O maestro vai reger a Orquestra do Festival, na penúltima e última noite de apresentações do FIMUPA, no Theatro da Paz. A Orquestra do Festival é formada por músicos participantes que se apresentaram durante todo o período do evento, além de professores e técnicos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG).

Um dos principais violoncelistas do Brasil, o paulista Antônio Lauro Del Claro, vai ser o chefe de naipe do concerto de encerramento com a OSTP. Antônio já esteve em Belém e foi diretor artístico do Encontro de Cordas da FCG e maestro da orquestra formada para o evento.

A proximidade do evento com grandes artistas está levando a ansiedade da equipe ao nível mais alto. “Para gente está sendo uma missão ao mesmo tempo emocionante e trabalhosa. A pandemia nos trouxe essa incerteza de planejar uma coisa e não saber se vai acontecer. Eu mesmo nem durmo mais de tanta adrenalina na cabeça”, conta a Eugenia.

AGENDE-SE

Abertura do XXXIII FIMUPA com Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP)

Maestro: Miguel Campos Neto

Solista: violinista Myroslava Khomik

Data: domingo (31)

Local: Theatro da Paz

Horário: às 20h30