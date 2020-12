Museu do Ipiranga lança desafio para desenvolvimento de jogos sobre seu acervo

Durante o VII Festival Games for Change América Latina, evento sediado pela USP entre os dias 5 e 12 de dezembro, será realizado também o desafio Gamers do Ipiranga, que propõe transformar em jogo o Novo Museu do Ipiranga.

Os vencedores ganharão, além de recompensas e prêmios em criptomoedas WiBX e Moeda da Paz, até três propostas serão convidadas a desenvolver um jogo eletrônico ao longo do primeiro semestre de 2021, com lançamento previsto para o Dia da Independência; inscrições estão abertas no site do Festival.

A participação não é restrita a desenvolvedores e programadores - qualquer um com uma ideia pode participar. Os jogos, uma vez desenvolvidos, serão usados gratuitamente por escolas e instituições do ramo como ferramenta de ensino sobre o Museu do Ipiranga e a história do Brasil.

"O Novo Museu Ipiranga tem forte atuação nos meios digitais, como a digitalização do acervo junto ao Wiki Movimento Brasil e as exposições no aplicativo Museu do Ipiranga Virtual", conta o vice-diretor da instituição, Amâncio Jorge de Oliveira.

"Neste momento, ampliamos essas ações convidando a comunidade a participar do desafio Gamers do Ipiranga, para que o público possa aprender sobre o Museu e a nossa história brincando", e conclui: "Esta é mais uma forma de matar a saudade do Museu do Ipiranga até reabrirmos em 2022".

O Gamers do Ipiranga é um dos desafios propostos no VII Festival Games for Change América Latina, evento online que reúne mentorias, game jams (atividade voltada à criação de jogos), playtestes, feira de negócios, networking, minicursos e uma etapa competitiva, o Pitch for Change, com premiações especiais.

Desde 2004, a rede Games For Change capacita e incentiva designers de jogos e mídias imersivas a criar tecnologias transformadoras, que facilitem os processos de aprendizagem, transformação e emancipação democrática.

O Festival traz, em sua oitava edição na América Latina, oportunidades de aprendizagem, interação, imersão, recompensas e prêmios. Confira a programação e se inscreva: http://latam.gamesforchange.org.

Com o acompanhamento de mentores, os inscritos no desafio "Gamers do Ipiranga" usarão a arquitetura, a história e os acervos para criar ambientes com os quais se possa aprender jogando. Entre os dias 7 e 9 de dezembro, acontece um período de aprendizagem colaborativa, no qual um comitê formado por acadêmicos ligados ao Museu, coordenadores do Games for Change, desenvolvedores e promotores de festivais de games darão sugestões e tirarão dúvidas sobre os projetos.

No dia 11, às 14h, os criadores participarão ao vivo do evento "Pitch for Change", no qual explicarão suas propostas. E, no dia 12, serão anunciados os vencedores do desafio.

Não há pré-requisito para participação. Podem participar profissionais, pesquisadores e estudantes de todos os níveis, desde o ensino médio até o pós-doutoramento. Basta ter uma boa ideia e vontade de desenvolver um jogo eletrônico para o Novo Museu Ipiranga.

O desafio para a criação de games sobre o Novo Museu do Ipiranga é apenas uma das várias iniciativas digitais da instituição, que busca se aproximar de um público mais jovem. Em comemoração à Independência do Brasil, neste ano, foi lançado o aplicativo Museu do Ipiranga Virtual, com duas exposições interativas: Retratos da Independência e Dirigíveis de Santos Dumont - ambas patrocinadas pela EMS.

O site do aplicativo teve um total de cerca de 15 mil acessos, com mais de 5 mil cadastros. Há previsão de que novas exposições digitais sejam lançadas ao longo do próximo ano. Além disso, junto ao Wiki Movimento Brasil, foram realizadas diversas maratonas de edição para aprimoramento de verbetes na Wikipédia, bem como para a digitalização de seu acervo, colaborando com bandeiras de conhecimento aberto e licenças livres.

Agora, com este desafio, o Museu do Ipiranga mais uma vez se mostra pioneiro em iniciativas digitais, já que as instituições culturais que atuam no meio digital oferecem, salvo tímidas ações, visitas virtuais que não se configuram como jogos.

Agende-se:

VII Festival Games for Change América Latina

5 a 12 de dezembro

http://latam.gamesforchange.org