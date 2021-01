Musa fitness posa de fio dental e é comparada a Gracyanne Barbosa: 'Meu crush'

De biquíni fio dental, Vanessa Ataídes revelou que não se incomoda com as comparações com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. A musa, que também é dona de um corpo escultural, se diverte com as comparações.

"Apesar de não achar que a gente se parece, me sinto lisonjeada. O corpo dela é lindo. Ela é meu crush. Mas é muito bem casada. Então, esse desejo vai ficar só na imaginação", lamentou.

Apesar de ter uma queda pela esposa de Belo, Vanessa conta que nunca se relacionou com mulheres: "Até hoje não. Mas não estou fechada para isso. Quem sabe".