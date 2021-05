Musa do São Paulo comemora o título do Paulistão e dispara: Somos o maior do Brasil

Luh Macedo, a atual musa do São Paulo é só alegria. A beldade comemorou o título do tricolor paulista que levantou a taça após um jejum de 16 anos sem conquistar o campeonato estadual e nove anos sem títulos, o último havia sido em 2012, na Copa Sul-Americana.

"O São Paulo é um dos times de maior tradição no futebol. Somos o maior clube do Brasil e o título do Paulistão nos coloca de volta na posição em que estamos acostumados. Como campeões!", disparou a musa logo após o final do jogo.

Luh Macedo promete levar o título de beleza para o clube (Ag. Luxxus/ Divulgação)

O time paulista, que ficou 16 anos sem conquistar um título nacional, venceu o Palmeiras na final e sagrou-se campeão do Paulistão. Já para a musa, a disputa ainda não terminou. A beldade vai disputar o título de Musa do Brasileirão em novembro, concorrendo com as demais musas do campeonato.

"Estou em preparação para a final do concurso em novembro. O título do tricolor veio como um bom presságio e quem sabe não levantamos o título nacional tanto do gramado como na passarela".