Musa de Only Fans, Suzy Cortez, entra em aplicativo de encontros

Imagina entrar no Tinder e encontrar Suzy Cortez, de 30 anos, modelo e musa do Only Fans. A celebridade aderiu ao aplicativo de encontros e relacionamentos.

“Em tempos de distanciamento social e longe de aglomeração fica difícil conhecer pessoas, por isso resolvi entrar num aplicativo de relacionamento”, explicou a musa.

Ela confessou que está solteira e aderiu ao aplicativo para ser feliz ao lado de alguém, porém admitiu que tem encontrado dificuldades. “Estou solteira e pronta pra ser feliz! O mais engraçado é que os homens não acreditam que sou eu", contou Suzy.