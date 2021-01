Musa da pornografia ‘amadora’ vai dar curso sobre sensualidade

Suzy Cortez, fenômeno brasileiro na plataforma de pornografia "amadora" OnlyFans (serviço de conteúdo por assinatura), disse que está nos últimos estágios de preparação de um curso que promete ensinar "o segredo de ser sexy" para os alunos.

“Até a segunda quinzena de fevereiro, no máximo, já darei início às gravações. Quero ajudar as pessoas a investirem em conteúdo adulto profissionalmente, usarem sua sensualidade e decolarem. Existe um segredo em ser sexy sem ser vulgar, e quero ensinar isso", disse.

Suzy já havia falado do projeto antes, dizendo que seu objetivo era ajudar mulheres empreendedoras como ela. "Meu projeto para 2021, com ou sem vacina, é ensinar a todas as meninas que querem empreender no universo do conteúdo adulto de qualquer lugar do mundo a fazer isso com êxito através de um curso online", comentou.