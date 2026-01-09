'Mundo Brega Pará' estreia em 2026 com todo o astral de Diogo e banda AR-15 na Liberal FM

O público já pode conferir o momento aguardado para este começo de ano, a estreia do programa "Mundo Brega Pará", da Rádio Liberal FM, nesta sexta-feira (9), com duas atrações pra lá de vibrantes: o cantor Diogo e os vocalistas Harrisson e Carol Lemos, da banda AR-15. A apresentação do programa fica por conta de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM. Os fãs de Diogo e da AR-15 podem conferir tudo no prefixo 97,5 MHz e no Canal O Liberal no Youtube.

"Eu desejo que todos nós, em especial o ouvinte da Liberal FM, tenhamos um 2026 maravilhoso. Espero que seja como foi em 2025, um ano muito top, em que eu interagi bastante com o público, em que o público ouviu Diogo, pediu a música no rádio, ouviu nas plataformas, chegaram muitos seguidores em 2025, e, e, em 2026, a gente espera manter essa interação, para que a gente continue trazendo mais música, mais entretenimento para esse público maravilhoso", destacou Diogo, ao chegar à sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, para participar de "Mundo Brega Pará".

O cantor adiantou que pretende lançar um novo trabalho intitulado "Diogo canta Waldick" nas plataformas digitais logo depois do Carnaval. "Eu regravei dez sucessos de Waldick Soriano, algo que remete ao passado, porque meu pai era o maior fã do Waldick, e, então, é uma forma de homenagear o meu pai e cantar as músicas de que eu gosto muito", disse Diogo. Quando menino, aos 4 anos de idade, o cantor carregava os discos do pai para eles ouvirem em uma vitrola portátil. Diogo participou do programa na companhia dos filhos Felipe e João Carlos.

Para começar

O vocalista da banda AR-15, Harrisson Lemos, chegou ao Grupo Liberal, destacando ser muito bom começar o ano participando do "Mundo Brega Pará". "Para a gente contemplar um pouco da história da banda AR-15 e do nosso brega paraense", ressaltou.

Carol Lemos, vocal feminino da banda, disse ser sempre maravilhoso poder compartilhar fatos da trajetória desse grupo musical. "E o público sempre nos abraçando, e isso é para a gente é muito gratificante. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, tendo esse espaço incrível para essa troca com a galera", destacou Carol.

Durante o programa, o público confere versões acústicas exclusivas para músicas marcantes da AR-15 e de Diogo. Os artistas são acompanhados pelo músico e produtor cultural Andinho Farias.