Mumuzinho se separa após dois anos de casamento

O cantor Mumuzinh não está mais casado com Thaina Fernandes. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o término aconteceu de comum acordo. Os dois haviam feito uma belíssima celebração em 2019, no Rio de Janeiro, com festão para 300 convidados.

A nota diz, "Infelizmente, nosso casamento chegou ao fim. Fomos grandes companheiros ao longo desse tempo, dividimos muitos momentos especiais mas, após muita conversa, decidimos que precisávamos que cada um seguisse o seu caminho. O motivo da nossa decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade, não mais nos completando como marido e mulher. Nosso carinho e respeito ao que vivemos, bem como às nossas famílias, serão eternos. Fomos muito felizes neste tempo e por tudo que acrescentamos na história um do outro, nos dá a certeza que estaremos sempre ligados”, justificam através de nota.

A última interação de Mumuzinho e Thaina pelas redes sociais, aconteceu no Dia dos Namorados, quando ele postou uma declaração de amor e uma foto dos dois em Nova York. "Ao seu lado descobri que entre o sonho e a realidade, existe um espaço chamado felicidade, e para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar ao seu lado. Feliz Dia dos Namorados!", escfreveu o cantor, ao que ela respondeu: "Meu namorado, marido, amigo… meu tudo! Te amo meu gostoso".

Conforme o jornal Extra, Mumuzinho e Thaina continuam se seguindo nas redes sociais, mas fotos do casal já não fazem parte do feed dela. No dele, as mais antigas ainda foram preservadas.