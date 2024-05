Mulheres artesãs participam de encontro neste sábado (18), em Canaã dos Carajás

Amanhã (18), Canaã dos Carajás sedia o Encontro de Mulheres Artesãs, um momento de formação e capacitação para as potencialidades do artesanato no município. Na ocasião, as participantes terão a oportunidade de assistir à palestra ‘Mulheres, Arte e Amazônia’, ministrada por Raíssa Ladislau, Mestre em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. O evento começa às 14h, no auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

Esse é o segundo evento realizado pelo projeto ‘Canaã, Mãos que Criam’. De 22 a 26 de abril, as mulheres artesãs participaram da Oficina de Empreendedorismo no Artesanato. Foi uma oportunidade aprofundar os conhecimentos do público, onde foram fornecidas noções sobre precificação de produtos artesanais, produção de fotos e vídeos com foco nas redes sociais, práticas de atendimento e divulgação em eventos presenciais.

A artesã Claudene Brito, idealizadora do projeto, defende que a iniciativa veio para contribuir para que a produção dos artesãos de Canaã dos Carajás supere desafios e se torne uma atividade cada vez mais rentável para quem aposta no ofício. “O nosso objetivo é fortalecer e, principalmente, profissionalizar a comunidade de artesãos e artesãs do nosso município. Acredito que o artesanato é mais do que apenas uma forma de criar arte; é também uma fonte de renda, um meio de expressão cultural e um instrumento de transformação social”, afirma Claudene.

O projeto ‘Canaã, Mãos que Criam’ foi selecionado pelo Edital de Artesanato – Lei Paulo Gustavo 2023. O objetivo é proporcionar momentos de formação e capacitação de artesãos e artesãs de Canaã dos Carajás, além de abrir espaço para exposição e venda de suas criações. Todo o evento é gratuito, com medidas que garantem acessibilidade e destinado ao público adulto.