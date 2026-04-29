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Mulher que inspirou Emily em 'O Diabo Veste Prada' se identifica após 20 anos

Leslie Fremar, estilista de celebridades, declarou ser a pessoa por trás da personagem interpretada por Emily Blunt no clássico filme de 2006.

Estadão Conteúdo

Após mais de 20 anos sem ter sua identidade revelada, a mulher que acredita ter servido de inspiração para a personagem Emily de O Diabo Veste Prada vem a público. Baseado em um livro, lançado em 2003, a personagem é vivida por Emily Blunt no clássico de 2006.

Leslie Fremar é estilista de celebridades, e durante aparição no The Run Through, da Vogue, revelou ser ela a inspiração por trás da vilã. "Não, eu sei que sou. Eu sou Emily", disse, segundo a People.

Quando Lauren Weisberger escreveu a obra, ela se inspirou em sua experiência na Vogue. À época, a autora trabalhou como assistente júnior de Anna Wintour - traduzida para Miranda Priestly - enquanto os demais personagens, eram baseados em seus colegas de trabalho.

"Com certeza eu disse a ela que um milhão de garotas matariam por aquele emprego", relembrou Fremar, que contratou Weisberger. "Essa foi definitivamente a minha frase porque eu realmente acreditava nisso, e eu sabia que ela não necessariamente queria estar lá."

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A estilista comenta que Wintour chegou a receber uma edição inicial, que não foi colocada à venda. Segundo Fremar, aquela versão seria "bastante maldosa", enquanto a oficial acabou por ser "suavizada".

"Foi como uma exposição. Embora alguém obviamente a tenha aconselhado a transformá-lo em ficção, ele foi realmente baseado em muitas coisas que, você sabe, eu vivi, ela viveu", disse.

Então, Fremar disparou sobre a experiência de trabalho com Weisberger, tecendo críticas à ex-colega: "Provavelmente não fui muito gentil e provavelmente estava muito tensa porque sentia que também tinha que fazer o trabalho dela. Então, para mim, isso foi realmente frustrante. Acho que ela provavelmente estava apenas sentada escrevendo um livro e não necessariamente levando o trabalho tão a sério quanto eu", desabafou.

Mesmo que não fossem amigas, a atitude acabou por atingir Fremar, que descreveu a situação como algo que "pareceu uma traição".

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CINEMA/O DIABO VESTE PRADA/LESLIE FREMAR
Cultura
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