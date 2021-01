‘Mulher mais feliz comigo mesmo’, rebate Luísa Sonza sobre independência emocional

Luísa Sonza é mais uma entre os famosos que aderiram a brincadeira de “Verdade ou Mentira”, do Instagram. Ela revelou que fala espanhol, não sabe qual sua tatuagem favorita e aproveitou para rebater um comentário sobre seu namoro com Vitão. Um seguidor questionou se a loira era uma "mulher mais feliz com o Vitão".

“Mentira. Sou a mulher mais feliz comigo mesma. Não dependo de ninguém para ser feliz, não. Porém, ele me faz muito bem. Outro seguidor disse que Vitão "é um gostoso, com todo respeito", e ela levou na brincadeira. "Ai, eu concordo", riu.

O casal assumiu o namoro em setembro de 2020, após o término do relacionamento de Luísa com o humorista Whindersson Nunes, com quem foi casada entre 2018 e 2020.