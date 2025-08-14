Capa Jornal Amazônia
Mulher de Bruce Willis revela reação ao diagnóstico de demência e fala de 'amor incondicional'

"O amor é bonito. É grandioso. É incondicional. Tenho muita sorte de sentir o amor", afirmou.

Alguns sintomas da demência incluem: dificuldades para a realização de tarefas simples e isolamento social. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Emma Heming Willis disse lembrar exatamente como se sentiu quando recebeu a notícia sobre o diagnóstico do marido, o ator Bruce Willis. "Eu estava tão em pânico, e só me lembro de ouvir aquilo e não ouvir mais nada. Foi como se eu estivesse despencando", declarou em entrevista a Diane Sawyer para a ABC News, que ainda não foi ao ar.

Em 2023, a família anunciou que Willis havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, um tipo de demência que afeta a personalidade, comportamento e linguagem. Desde que tornou o diagnóstico público, Emma tem falado abertamente sobre os desafios de cuidar do marido e sobre a importância do apoio aos familiares de pacientes.

Questionada sobre o que é o amor para ela, Heming Willis disse que, ao longo dessa jornada, se sente "sortuda" por viver esse sentimento. "O amor é bonito. É grandioso. É incondicional. Tenho muita sorte de sentir o amor", afirmou.

Em 2024, ela anunciou que vai lançar um livro sobre cuidados a partir de sua experiência pessoal. A obra, intitulada The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, será publicada em 9 de setembro deste ano. O especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey - A Diane Sawyer Special vai ao ar na terça-feira, 26 de agosto, às 20h (horário de Nova York), na ABC, e estará disponível no dia seguinte no Disney+ e no Hulu.

Palavras-chave

