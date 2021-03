'Mulher criada com cuscuz', diz Geisy Arruda ao exibir corpão em praia paradisíaca

Geisy Arruda está curtindo uns dias de folga na paradisíaca praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Pelas redes sociais ela compartilhou alguns cliques da viagem em que exibe o bronzeado do verão usando um bíquini rosa de crochê.

Mulher criada com cuscuz fica assim", escreveu, em um post do Instagram.

Os fãs da influencer correram para comentar as fotos. "Que cuscuz foi esse?", "Linda demais", "Você é muito maravilhosa, entenda", "Musa", "Ficou linda com esse biquíni", e outros do tipo.