Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MP libera mega show na Paulista; Prefeitura de SP fala em Rolling Stones e U2, entre outros

Estadão Conteúdo

O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) aprovou nesta terça-feira, 12, um acordo que autoriza a Prefeitura a realizar um mega show gratuito no segundo semestre deste ano na Avenida Paulista, na região central da capital.

O grande evento, nos moldes do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou grandes artistas internacionais à praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, está previsto para setembro.

A Prefeitura paulistana planeja trazer bandas como Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones para uma apresentação na Paulista.

A gestão municipal considerou a aprovação do conselho "uma vitória histórica" para ampliar o calendário de grandes eventos na Avenida Paulista com a realização de um megaevento já no segundo semestre deste ano.

"A medida reconhece a capacidade da cidade de organizar eventos de grande escala com planejamento, segurança e impacto positivo para a economia, após anos de resultados expressivos em público, turismo e movimentação financeira", diz em nota.

Na avaliação da administração municipal, a ampliação do calendário também abre caminho para que São Paulo traga atrações internacionais de grande porte, fortalecendo sua posição no circuito global de entretenimento.

Aprovação abre caminho

A votação no órgão de administração superior do MP paulista abre precedente para a realização de dois mega shows adicionais por ano na Paulista. O acordo foi aprovado por 6 votos a 5, depois de quatro horas de discussão. Desde 2007, os eventos estão limitados a três por ano: a Parada LGBT, a Corrida de São Silvestre e o Réveillon.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP para realizar mais dois grandes eventos anuais, além daqueles já autorizados, sendo um em cada semestre. O aditamento do TAC anterior, permitindo mais shows, precisava ser homologado, o que aconteceu nesta terça.

Durante os debates, o colegiado se dividiu, com uma parte argumentando a falta de estudos sobre a segurança, mobilidade, limitação de acesso a hospitais e, sobretudo, a falta de audiência pública para manifestação dos moradores. Houve quem lembrasse o caos resultante da apresentação do megabloco do DJ Calvin Harris, na Rua da Consolação, durante o Carnaval, em fevereiro deste ano.

Os promotores contrários à aprovação pretendiam que fosse aberta uma ação civil pública para melhor análise do plano da prefeitura, como havia proposto a Promotoria do Meio Ambiente. Já os que defendiam a aprovação, consideraram que o elenco de exigências apresentado à prefeitura seria suficiente para reduzir os possíveis impactos e garantir a segurança do público.

Para cada mega show, a Prefeitura deverá apresentar documentos técnicos sobre a capacidade e a lotação da Avenida Paulista, controlando o acesso até o limite de pessoas previamente definido por metro quadrado do espaço.

A gestão municipal deverá ainda:

- Elaborar um plano de segurança e evacuação de emergência que identifique as rotas de fuga, pontos e compressão do público e gerenciamento de multidão;

- Apresentar estudos de impacto viário e no transporte público feitos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), SPTrans e Metrô de São Paulo;

- Realizar revistas nos acessos ao evento para detectar armas e artefatos perigosos;

- Garantir fácil acesso a hospitais da região; preservar a mobilidade de comerciantes, trabalhadores e moradores;

- Adotar medidas de mitigação dos impactos sonoros.

Cada organizador deverá assinar um TAC individual com o MP e a Prefeitura para que eventuais custos de montagem da estrutura, cachês artísticos, patrocínio e segurança privada não recaiam sobre os cofres públicos. Os promotores serão obrigados também a ressarcir eventuais danos patrimoniais e na infraestrutura urbana.

Virada do ano como modelo A Prefeitura aponta que a última edição do Réveillon da Paulista consolidou a avenida como principal palco de grandes celebrações da capital. Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), o evento reuniu 2,1 milhões de pessoas e movimentou R$ 1,3 bilhão na economia paulistana, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e turismo.

A ideia é transformar a Paulista em palco de grandes shows internacionais, como o projeto "Todo Mundo no Rio", uma série de mega shows gratuitos promovidos pela prefeitura do Rio de Janeiro e produzidos por empresa privada. Cada edição transforma a praia de Copacabana em palco de grandes atrações musicais e de celebração cultural. A edição de 2026 aconteceu em maio, tendo a cantora Shakira como atração principal. Em 2024, houve o show de Madonna.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAULISTA/MEGA SHOW
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMOR

Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

13.05.26 11h39

BDAY

Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

13.05.26 11h04

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

CONTEÚDO ADULTO

Andressa Urach se revolta após ex passar a produzir conteúdo adulto

Após o término do casamento, Flávio Giglioli teve o carro e o apartamento danificados por Andressa Urach

12.05.26 22h15

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

ABERTURA FIPA 2026

Orquestra Sustentável SESI realiza show gratuito com participações de Felipe e Manoel Cordeiro

A apresentação acontecerá no próximo dia 20 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

13.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda