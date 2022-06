Movimenta Pebas abre inscrições para oficina gratuita de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais

Artistas de todas as áreas, agentes e gestores culturais de Parauapebas interessados em transformar uma ideia em projeto ou em executar um projeto cultural podem se inscrever na Oficina Elaboração e Gestão de Projetos Culturais – Imersão Prática. A iniciativa é ofertada pelo projeto Movimenta Pebas, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As inscrições poderão ser feitas até 19 de junho pelo Instagram do projeto @movimentapebasoficial ou pelo link https://bit.ly/oficinaElaboracaodeProjetos.

A oficina foi preparada para que os participantes aprendam na prática a tornar seus projetos ou ideias em realidade. Durante as aulas, serão compartilhadas as etapas de elaboração das ideias ou reelaboração do projeto, indicando as formas de captação de recursos, administração, gestão e, por fim, as formas de apresentação dos resultados. Após as aulas presenciais, os alunos contarão com acompanhamento e tutoria online, para tirarem dúvidas e colocarem em prática o conteúdo da formação.

As aulas serão ministradas em Parauapebas, no Centro Cultural Parauapebas (CCP) pela gestora cultural Flavia Vianna, que tem experiência no setor público e privado há mais de 18 anos. É graduada em turismo, possui cursos nas áreas de Planejamento e Gestão Estratégica, Gestão por Resultados, Desenvolvimento e Gestão Cultural. É diretora da empresa Vianna Cultura e Turismo, empresa especializada na elaboração, gestão e consultoria de projetos para empresas e instituições culturais.

Inscrições

Para participar, não é preciso ter experiência em gestão de projetos culturais. Serão aceitas inscrições de pessoas que tenham um projeto cultural que ainda não foi executado ou que tenham somente uma ideia cultural e desejam criar um projeto. Não é necessário ter um projeto finalizado.

Serão ofertadas 26 vagas para pessoas a partir de 18 anos, residentes em Parauapebas. As inscrições poderão ser realizadas por meio de formulário eletrônico, disponível no Instagram @movimentapebasoficial ou pelo link https://bit.ly/oficinaElaboracaodeProjetos.

Movimenta Pebas

Desde 2021, o projeto Movimenta Pebas promove, na cidade de Parauapebas, uma extensa programação cultural, totalmente gratuita e com acessibilidade. O projeto beneficiou diretamente mais de 670 artistas, das áreas de artes cênicas, música, audiovisual e artes plásticas. O Movimenta Pebas tem como missão a valorização das expressões culturais e da produção artística regional, a formação por meio de atividades ofertadas a artistas e público, sempre pautadas pela diversidade de gêneros e estilos.