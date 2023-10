Motorista que atropelou Kayky chama ator de 'frio' e diz que quer 'virar a página'

Nesta quarta-feira (18), Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, desabafou nas redes sociais depois da repercussão da entrevista que deu ao portal IG, contando que não obteve resposta do ator após tentar falar com ele.

"O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo", disse ele, que acrescentou: "Sinto muito frio o contato de lá para cá. O Kayky não me respondeu em nenhum momento. Nem meu nome falou no vídeo que postou. Agradeceu ao motorista e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele. Dar um abraço, selar e virar a página".

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, desabafou nas redes sociais. (Reprodução/ Instagram/ @dionezcoelho23)

"Sobre o caso, e sogre a pessoa Kayky, não quero falar mais nada! A partir de hoje quero virar essa página. Desejo tudo de melhor para ele e sua família. Desejo uma excelente recuperação e todo sucesso do mundo a ele e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero seguir minha vida, ficar bem para poder voltar a dirigir e voltar a trabalhar. Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém, nem por qualquer comentário na internet. Continuo amando a cada um", publicou Diones.