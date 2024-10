Mostra 'Olho da Onda’ revela 34 obras do curso Visualidades Amazônicas em Belém

Como resultado do curso Visualidades Amazônicas, da Universidade das Quebradas, edição Belém, 34 obras confeccionadas por participantes dessa ação poderão ser conferidas a partir desta quarta-feira, dia 16, na Casa das Onze Janelas, no bairro histórico da Cidade Velha, berço da capital do Pará. As obras envolvem performances, pinturas, colagens, instalações, vídeos e fotografias.

As aulas do curso foram ministradas de junho a outubro de 2024 e reuniram 40 participantes. Eles foram convidados a refletir e a colocar em prática suas percepções sobre a produção artística contemporânea local a partir das experiências amazônicas. E será esse o conteúdo a que o público vai ter acesso na Casa das Onze Janelas, na rua Siqueira Mendes, no Largo da Sé.

Reafirmando a parceria de mais de uma década à frente da realização de cursos de formação cultural, a Universidade das Quebradas e o Instituto Odeon com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se uniram ao Centro de Memória da Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA), para o desenvolvimento da iniciativa. Essa ação teve patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Wilson Sons - com realização via Lei Federal de Incentivo à Cultura por meio do Ministério da Cultura.

“Estamos muito felizes em ver a formação do primeiro grupo de alunos da Universidade das Quebradas. O projeto, que começou no Rio de Janeiro, com o curso Machado Quebradeiro, e que conta também com a edição Memória de Mulheres, em São Luís, foi desenvolvido com muito cuidado e pensado na troca de conhecimento entre os próprios alunos e os professores convidados. A iniciativa olha bastante para a linha do afeto, do reconhecimento, da integração entre as pessoas”, afirma Heloisa Teixeira, coordenadora e idealizadora da Universidade das Quebradas.

Encantamento

Para Carlos Gradim, diretor presidente do Instituto Odeon, “o Instituto Odeon tem muito orgulho em fazer parte desse projeto tão importante para a promoção de iniciativas artísticas em diferentes territórios, uma de nossas áreas de atuação” “Temos que celebrar essa parceria e nada melhor do que poder ver de perto o resultado dessa primeira turma da Universidade das Quebradas. A parceria com esta iniciativa também reflete o nosso compromisso em descentralizar o desenvolvimento educacional na cultura e construir narrativas compartilhadas”, explica.

“Ao longo de cinco meses acompanhamos de perto o desenvolvimento artístico dos alunos. A cada aula foi possível ver o encantamento colocado para fora em forma de arte. Tenho certeza que dessa experiência teremos gente nova transformada pelas reflexões que foram propostas ao longo do curso num trabalho coletivo, criativo e potente”, celebra Aldrin Figueiredo, coordenador do curso Visualidades Amazônicas e curador da exposição “Olho da Onda”.

Possibilidades

“A atuação da Universidade das Quebradas, que cria possibilidades para que artistas de regiões ditas periféricas desenvolvam seus talentos, ganha novas cores e olhares ao chegar a Belém. Para nós, do Instituto Cultural Vale, ser parceiro na articulação e patrocínio da primeira itinerância para a região Norte, ao lado do Instituto Odeon, reforça nossa atuação no sentido de democratizar o acesso à arte, ampliar seu alcance e fomentar oportunidades de formação e educação, especialmente na região amazônica”, diz Luciana Gondim, diretora executiva do Instituto Cultural Vale.

O curso Visualidades Amazônicas reuniu jovens artistas a partir de 16 anos com interesses e trabalhos em diferentes linguagens como pintura, escultura, cerâmica, audiovisual, arte digital, arte urbana, bordado, música, novas mídias ou quadrinhos. O projeto incentivou os participantes a pensarem sobre o lugar da Amazônia na contemporaneidade da cultura brasileira.

Serviço:

Exposição “Olho da Onda”

Data de abertura: 16/10/2024 – quarta feira - a exposição fica em cartaz até 31/12/2024

Horário: 17h

Local: Casa das Onze Janelas - R. Siqueira Mendes - Cidade Velha, Belém