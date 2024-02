'Mostra Cultura Livre’ retorna ao Teatro Margarida Schivassapa valorizando a cultura regional

Dando retorno a programação “Mostra Cultura Livre”, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, os shows 'Mestra Neya e sua Jangada Encantada' e o 'Arte do Mangueio', de Gabiru Cigano, serão realizados nesta quinta-feira (15). O evento tem o objetivo de divulgar propostas que foram contempladas pelo Edital Cultura Livre, da Fundação Cultural do Pará (FCP).

“Sabe aquele sonho que a gente sonha e um dia ele acontece? Foi isso que aconteceu e eu jamais perdi a esperança de fazer esse show se tornar realidade”, essa é a emoção que a Mestra Neya descreve o seu novo espetáculo, que vai ser tocado pela primeira vez no Teatro Margarida Schivasappa. “Carimbó para Encantaria - Okê Arô” é uma saudação aos caboclos e encantados, que acontece em uma quinta-feira, dia de Oxóssi, orixá caçador e que representa a força da natureza e é um dos homenageados da apresentação.

Mestra Neya explica o significado na produção desse show (Foto: Divulgação)

O espetáculo conta com uma imersão nos sons das matas e água e mostra a união entre o carimbó e o axé, guiado pelas encantarias da amazônia paraense e de matriz africana. 'Mestra Neya e sua Jangada Encantada' atraca no teatro buscando reconhecer e fortalecer a identidade e a ancestralidade dentro dos territórios e comunidades. “A gente vai fazer tipo uma gira de cura, como se tivéssemos no meio da floresta fazendo um tambor de agradecimento aos caboclos e orixás, em especial a Oxóssi”, explica a Mestra sobre a apresentação.

“Vamos mostrar também músicas dos mestres de Icoaraci, de carimbó, que têm essas autorias para esses encantados. Eu estudei muito, pedi licença para eles, e fiz essa sequência de carimbó para as encantarias. O espetáculo tem toda uma sequência”, complementa.

A Mestra acredita que o show é cheio de energias e espera que o público sinta o mesmo. “Sou descendente de Reis e Rainhas que foram escravizados e é através da música que saúdo como uma forma de agradecer por tudo que fizeram por seu povo. Das lutas, dos sofrimentos e dos conhecimentos ancestrais deixados”, explica sobre sua inspiração.

“É uma mulher negra, macumbeira, em cima de um palco levando a cantiga e os carimbós de encantaria. Levando tanto os autores da nossa região, de Icoaraci e Marajó, como também do Rio de Janeiro. Então espero que os espectadores sintam muito axé e que todos saiam com suas energias renovadas. Agradeço a todos que embarcaram nessa jangada encantada comigo, pois um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, torna-se realidade", conclui.

Ainda no mesmo dia, o artista Gabiru Cigano, do grupo Carimbó Selvagem, apresenta o show “A arte do Mangueio” no Teatro Margarida Schivasappa, às 20h45, com entrada gratuita. O evento é a celebração do lançamento do single “Mangueio no Veropa”, composição de Gabiru Cigano e Flor de Mururé.

O projeto selecionado no edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará, será apresentado no dia 15 de fevereiro, às 20h45, com o lançamento do single “Mangueio no Veropa” (Créditos: Divulgação)

A nova canção busca fazer um retrato poético do esforço e trabalho cotidiano desses carimbozeiros. "Mangueio” é a expressão utilizada para descrever como esses artistas de rua garantem uma remuneração justa por seu trabalho.

O repertório da apresentação ao vivo propõe uma seleção de canções autorais que expressam a sonoridade e identidade do Carimbó de rua. Além disso, o projeto traz composições de carimbozeiros contemporâneos, homenageando também mestres da cidade como Cuité da Marambaia, Lourival Igarapé, Dimmi Paixão, entre outros.

Serviço:

Quinta-feira (15)

19h: “Mestra Neya e sua Jangada Encantada apresenta Carimbó para Em-cantaria: Okê Arô!”

Opcional: 1kg de alimento não perecível

20h45: “Show A Arte do Mangueio”

Entrada franca

Sexta-feira (16)

19H30: “Samba Afro na Praça”

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Sábado (17)

19h: Show Muitas Eras, Uma Voz. A História Cantada Por Bia Dourado

Entrada: R$ 30 e R$ 15 a meia

Domingo (18)



19h: “Minha Viola, Minha Rua”, com Edmilson Cadete

Entrada: R$ 25

20h: “Cara da Periferia” com Elieser Cadete

Entrada: R$ 25

Terça-feira (20)



19h: “Bambeio Do Puraqué” – Alfredo Reis e a Banda Os Poraqués

Entrada franca

20h45: “Junta Todo Mundo Que É Para O Mundo Melhorar”: Sarau Poético Pai D’égua: de Mario Pinheiro de Almeida

Entrada franca