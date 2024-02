“A arte do Mangueio”: Projeto lança o novo single “Mangueio no Veropa”

Presente no cotidiano das grandes cidades, a arte de rua na Amazônia ganha destaque e leva para o dia a dia da população da região metropolitana de Belém um pouco mais da cultura popular paraense. Por isso, o show "A Arte do Mangueio", projeto do músico Gabiru Cigano, emerge como uma expressão genuína da realidade dos carimbozeiros de rua, que trabalham incessantemente para difundir e manter viva a identidade musical amazônica.

"Mangueio do Veropa", composição de Gabiru Cigano e Flor de Mururé, busca fazer um retrato poético da labuta cotidiana desses carimbozeiros. "Mangueio" é a expressão utilizada para descrever a forma como esses artistas de rua garantem uma remuneração justa por seu trabalho. O single estará disponível em todas as plataformas digitais, gravado no Estúdio Torto do músico e produtor Reiner, com mixagem e masterização por Pratagy, ambos do selo Caquí.

O repertório da apresentação propõe uma seleção de canções autorais que expressam a sonoridade e identidade do Carimbó de rua. Além disso, o projeto traz composições de carimbozeiros contemporâneos, homenageando também mestres da cidade como Cuité da Marambaia, Lourival Igarapé, Dimmi Paixão, entre outros.

“A rua é a base do nosso trabalho, onde o suor primordial caiu enquanto tocávamos, o ver o peso é parte da nossa história e a frente do solar da beira tem sido nosso mais pulsante e fértil palco. Estar na rua trouxe e traz muita energia e material para o nosso trabalho, ter acesso a políticas públicas é fundamental para dar possibilidades de levar toda a vivência e energia que trocamos nas ruas e ocupações para além desses espaços, é necessário ainda políticas voltadas para arte de rua e cada oportunidade precisa ser aproveitada”, diz gabiru Cigano.

Além de Gabiru Cigano, o projeto conta com a participação de Astrum Zion, Luan Monteiro, Heron Rodrigues, Jadson Maiandeua, membros oficiais do Carimbó Selvagem, bem como músicos e artistas convidados. A direção artística é de Andrey Alves, e a fotografia fica a cargo de Sávio Lima. Juntos, eles trazem à tona a pulsante e autêntica cultura das ruas de Belém, enriquecendo o cenário cultural da região metropolitana com a essência do Carimbó e a vivacidade dos carimbozeiros.

O show

Show “A arte do Mangueio” foi o projeto selecionado no edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará. O espetáculo acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. A entrada será gratuita.