Morre Teixeira de Manaus, saxofonista famoso na região Norte

O saxofonista Rudeimar Soares Teixeira, conhecido como "Teixeira de Manaus", morreu aos 79 anos, nesta quinta-feira (18), na capital amazonense. O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde dezembro de 2023, em tratamento de um tumor na hipófise, mas não resistiu.

A morte foi confirmada à Rede Amazônica pela filha do artista. O músico ficou conhecido como o percursor do movimento musical conhecido como o "beiradão". O movimento mistura diversos ritmos, entre eles o carimbó, merengue, lambada, cumbia, forró, salsa, xote e música latina. Em dezembro do ano passado, amigos e parentes do artista chegaram a fazer uma campanha para arrecadar fundos e ajudar no tratamento de Teixeira.

O músico paraense Manoel Cordeiro usou as redes sociais para homenagear o amigo. "Conheci o grande Teixeira de Manaus em 1975, quando estive em Manaus, fechando uma excursão da banda que eu tocava na época", iniciou Cordeiro.

"Em 1998, nos encontramos em Belém, quando produzi um disco sensacional do Teixeira, no estúdio da MC Produções, chamado: O Sax de Teixeira de Manaus. Com todo o sotaque latino, ribeirinho com gosto de festa e cheiro de floresta Amazônica", declarou o músico paraense, que desejou ainda que o amigo fosse em paz após ter deixado um legado na história da Música Popular Brasileira, feita na Amazônia.

Quem foi Rudeimar Soares Teixeira, o "Teixeira de Manaus"

"Teixeira de Manaus", nasceu em 8 de dezembro de 1944, em uma comunidade ribeirinha chamada Costa Catalão, pertencente ao município de Manaus na época, atual município de Iranduba. O artista foi um dos maiores vendedores de LPs no Brasil durante a década de 1980. A fama lhe rendeu apresentações e shows em todo o país, tendo seus discos produzidos por gravadoras do Rio de Janeiro e São Paulo.