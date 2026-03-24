Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju de A Praça é Nossa, aos 83 anos

Morreu na última segunda-feira 23, aos 83 anos, o ator e humorista Roberto Marquis. Conhecido por dar vida ao Guarda Juju no humorístico A Praça É Nossa, ele teve a morte confirmada pela família, que ainda não divulgou a causa.

O artista completaria 84 anos no próximo dia 30 e deixa uma trajetória marcada por personagens que conquistaram o público ao longo de décadas.

Na televisão, Roberto Marquis se destacou principalmente no banco da praça comandada por Carlos Alberto de Nóbrega. Além do icônico Guarda Juju, também interpretou figuras como Tanaka e Osório, sempre com humor característico e presença cativante.

O personagem Guarda Juju, inclusive, nasceu fora da TV, surgiu em um comercial nos anos 1970 e, devido ao sucesso, acabou sendo incorporado ao programa, onde permaneceu por cerca de uma década.

Início na televisão e trajetória diversa

A carreira do artista começou ainda nos anos 1960, na extinta TV Tupi. Ele participou de produções importantes da época e também esteve envolvido em momentos históricos da televisão brasileira, como a direção de elenco de 2-5499 Ocupado, considerada a primeira novela diária do País.

Ao longo dos anos, transitou por diferentes formatos e emissoras, participando de programas como Chico Anysio Show e outras atrações de humor.

Publicidade, música e cinema

Além da TV, Marquis também ganhou notoriedade na publicidade. Um de seus trabalhos mais lembrados foi uma campanha de refrigerante nos anos 1970, em que interpretava o personagem Teobaldo, conhecido pelo bordão "Boko Moko".

O sucesso foi tão grande que o personagem chegou ao cinema, no filme Ainda Agarro Esta Vizinha (1974), um dos destaques da época.

Sua carreira ainda incluiu a música, com o lançamento de discos, muitos deles com marchinhas de carnaval e também atuação nos bastidores do cinema, como produtor.

Voz marcante na dublagem

Outro campo em que Roberto Marquis deixou sua marca foi a dublagem. Ele trabalhou no tradicional estúdio AIC e deu voz a personagens conhecidos, como Curly Joe, de Os Três Patetas.

Homenagem e legado

Em nota, o SBT lamentou a morte do artista e destacou sua importância para o humor brasileiro, ressaltando seu talento, gentileza e capacidade de fazer o público rir.

Com uma carreira que atravessou décadas e diferentes áreas do entretenimento, Roberto Marquis deixa como legado personagens inesquecíveis e uma contribuição significativa para a história da televisão brasileira.