Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju de A Praça é Nossa, aos 83 anos

O artista completaria 84 anos no próximo dia 30 e deixa uma trajetória marcada por personagens que conquistaram o público ao longo de décadas

Estadão Conteúdo
fonte

Na televisão, Roberto Marquis se destacou principalmente no banco da praça comandada por Carlos Alberto de Nóbrega (Arquivo SBT)

Morreu na última segunda-feira 23, aos 83 anos, o ator e humorista Roberto Marquis. Conhecido por dar vida ao Guarda Juju no humorístico A Praça É Nossa, ele teve a morte confirmada pela família, que ainda não divulgou a causa.

O artista completaria 84 anos no próximo dia 30 e deixa uma trajetória marcada por personagens que conquistaram o público ao longo de décadas.

Na televisão, Roberto Marquis se destacou principalmente no banco da praça comandada por Carlos Alberto de Nóbrega. Além do icônico Guarda Juju, também interpretou figuras como Tanaka e Osório, sempre com humor característico e presença cativante.

O personagem Guarda Juju, inclusive, nasceu fora da TV, surgiu em um comercial nos anos 1970 e, devido ao sucesso, acabou sendo incorporado ao programa, onde permaneceu por cerca de uma década.

Início na televisão e trajetória diversa

A carreira do artista começou ainda nos anos 1960, na extinta TV Tupi. Ele participou de produções importantes da época e também esteve envolvido em momentos históricos da televisão brasileira, como a direção de elenco de 2-5499 Ocupado, considerada a primeira novela diária do País.

Ao longo dos anos, transitou por diferentes formatos e emissoras, participando de programas como Chico Anysio Show e outras atrações de humor.

Publicidade, música e cinema

Além da TV, Marquis também ganhou notoriedade na publicidade. Um de seus trabalhos mais lembrados foi uma campanha de refrigerante nos anos 1970, em que interpretava o personagem Teobaldo, conhecido pelo bordão "Boko Moko".

O sucesso foi tão grande que o personagem chegou ao cinema, no filme Ainda Agarro Esta Vizinha (1974), um dos destaques da época.

Sua carreira ainda incluiu a música, com o lançamento de discos, muitos deles com marchinhas de carnaval e também atuação nos bastidores do cinema, como produtor.

Voz marcante na dublagem

Outro campo em que Roberto Marquis deixou sua marca foi a dublagem. Ele trabalhou no tradicional estúdio AIC e deu voz a personagens conhecidos, como Curly Joe, de Os Três Patetas.

Homenagem e legado

Em nota, o SBT lamentou a morte do artista e destacou sua importância para o humor brasileiro, ressaltando seu talento, gentileza e capacidade de fazer o público rir.

Com uma carreira que atravessou décadas e diferentes áreas do entretenimento, Roberto Marquis deixa como legado personagens inesquecíveis e uma contribuição significativa para a história da televisão brasileira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Roberto Marquis

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Mostra de cinema de terreiro reúne produções e debates na capital paraense

Programação começou no último dia 23 de março e também inclui oficinas formativas

25.03.26 17h59

MÚSICA

Grupo Jeito Inocente lança single Pode Me Beijar em nova parceria com o cantor Rodriguinho

Com direção musical assinada por um dos maiores nomes do pagode nacional a banda apresenta novo projeto que reflete seu amadurecimento artístico

25.03.26 13h22

ENCONTRO

Sandra Duailibe e Maca Maneschy celebram parceria musical em noite intimista

O evento com ingressos limitados marca a união de talentos em uma narrativa musical tecida pelo afeto e pela técnica vocal

25.03.26 12h13

agenda

Renato Albani confirma apresentação na capital paraense com nova turnê

O comediante apresenta seu novo texto sobre cotidiano e comportamento humano em única apresentação em Belém

25.03.26 11h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Guns N' Roses em Belém: show no Mangueirão reforça paixão dos paraenses pela banda

A partir desta quarta (25), resta um mês para a apresentação única e histórica da banda em solo paraense, na Amazônia

25.03.26 8h00

BBB

Equipe de Juliano Floss se pronuncia após acusações de Vivi Wanderley; veja detalhes

A assessoria afirmou confiar que a conduta do participante “fala por si” e defendeu cautela diante das acusações

25.03.26 9h01

REALITY

BBB 26: veja quanto cada participante acumulou em prêmios até o momento

Além do prêmio principal, ações e dinâmicas do programa já garantiram cifras altas a diversos participantes do reality show

25.03.26 12h48

TÁ ROLANDO?

Anitta e Alice Carvalho estão namorando? Veja o que se sabe sobre o suposto casal

Aproximação entre cantora e atriz levanta rumores após aparições juntas e clima de intimidade

25.03.26 0h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda