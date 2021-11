Morre Reny de Oliveira, ex-integrante do grupo 'Os Atuais'

Nesta terça-feira, 16, Renny de Oliveira, ex-integrante da banda Os Atuais, morreu no Rio Grande do Sul. O artista, de 67 anos, estava internado por complicações da Covid-19.

De acordo com informações do jornal 'Extra', Reny foi internado no inicio de outubro, sendo intubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após piora em seu estado de saúde.

A banda 'Os Atuais' publicou nas redes sociais um comunicado de luto pela morte do artista. "Difícil acreditar que nosso Reny nos deixou. Descanse em paz, eterno ídolo do Grupo Os Atuais", diz o comunicado.