Morre Pedro Paulo Rangel: relembre os personagem

Os palcos e a teledramaturgia perderam na madrugada desta quarta-feira, 21, o ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos, destes, 50 foram dedicados à carreira de ator. A Redação Integrada de O Liberal separou os principais trabalhos e personagens de Pedro Paulo que ficou eternizado e lembrado como "Calixto" de O Cravo e a Rosa.

Pedro Paulo Rangel em 'Saramandaia', a primeira versão da novela de 1976. (Reprodução / Acervo/Globo/Memória Globo)

Entre os trabalhos que se destacaram ao longo da carreira de Pedro Paulo Rangel estão as novelas "Gabriela" (1975), como participação especial, interpretando "Juca Viana"; "Saramandaia" (1976) fazendo o papel de "Dirceu"; a novela "Vale Tudo" (1988) interpretando "Adálio" e "Poliana", e a "TV Pirata" (1988) produto humorístico que iniciou com Marcos Nanini, que posteriormente seria substituído por Pedro Paulo

Já na literatura a sua carreira também foi imortalizada no livro "Pedro Paulo Rangel: O Samba e o Fado", lançado em 2006 pela escritora Tânia Carvalho, com colaboração do ator.