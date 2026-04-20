O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Patrick Muldoon, de Tropas Estelares e Melrose Place, aos 57 anos

A morte foi confirmada por sua irmã, Shana Muldoon-Zappa

Estadão Conteúdo
fonte

Ator Patrick Muldoon (Reprodução)

Conhecido por produções como Tropas Estelares, Melrose Place e Days Of Our Lives, Patrick Muldoon morreu aos 57 anos no domingo, 19. O ator foi vítima de um ataque cardíaco enquanto tomava banho em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada por sua irmã, Shana Muldoon-Zappa, ao TMZ nesta segunda-feira, 20.

De acordo com Muldoon-Zappa, Muldoon foi encontrado inconsciente no chuveiro pela namorada.

O ator chegou a ser atendido no local por paramédicos, mas não resistiu.

Quem foi Patrick Muldoon?

Muldoon teve grande sucesso na TV norte-americana nos anos 1990, participando de sitcoms como Whos The Boss? e Saved by the Bell antes de conseguir papel de destaque na novela Days of Our Lives, onde trabalhou entre 1992 e 1995, quando deixou a produção para estrelar Melrose Place. O ator retornaria ao folhetim para participações entre 2011 e 2012.

Nos cinemas, ele foi um dos escolhidos por Paul Verhoeven para estrelar sua sátira antimilitarista Tropas Estelares, onde atuou ao lado de Casper Van Dien, Denise Richards, Neil Patrick Harris, Jake Busey e Clancy Brown.

Antes de sua morte, Muldoon ainda trabalhou em Dirty Hands, que chega aos cinemas dos Estados Unidos em 2026, e Stay at Home, atualmente em pós-produção, segundo o IMDb.

Além do trabalho em frente às câmeras, ele também foi produtor em diversas produções, com seu último trabalho na posição, Kockroach, estrelado por Chris Hemsworth, Taron Egerton e Zazie Beetz, sendo rodado no primeiro semestre deste ano.

