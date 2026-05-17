Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre o sambista Noca da Portela, aos 93 anos de idade

Estadão Conteúdo

O cantor e compositor Noca da Portela morreu neste domingo, 17, aos 93 anos de idade. A informação foi divulgada pela escola de samba Portela, que lamentou a perda de "um dos grandes nomes" de sua história. A causa da morte não foi informada.

Nascido Osvaldo Alves Pereira, Noca da Portela venceu sete disputas de samba-enredo de carnaval, segundo a instituição, com obras como Recordar É Viver (1985), Gosto que me Enrosco (1995), Os Olhos da Noite (1998) e ImaginaRIO, 450 anos de uma Cidade Surreal (2015).

Noca teria chegado à escola de samba por intermédio de Paulinho da Vila, ainda nos anos 1960. Em seguida, fez parte do Trio ABC com Picolino e Colombo.

Além dos diversos prêmios voltados ao samba e carnaval, Noca da Portela também recebeu outras honrarias, como a Ordem do Mérito Cultural, comenda do governo federal, em 2009. Em 2020, recebeu o prêmio Transforma Miaw Vidas Pretas Importam no MTV Miaw, premiação do canal musical.

Nas últimas semanas, Noca da Portela estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A informação havia sido confirmada pela família do músico. Segundo informações do jornal O Globo, ele tratava um tumor de próstata.

Vida política

Além da vida musical, o artista também se envolveu com a política ao longo da vida, chegando a ser filiado a partidos como PCB e PSB. Entre março e dezembro de 2006, foi nomeado como Secretário Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.

Nas eleições municipais seguintes, em 2008, Noca da Portela concorreu ao cargo de vereador, mas não foi eleito. Ao jornal O Globo explicava, à época: "Sou uma pessoa muito interessada na vida cultural da cidade. Quando saí da secretaria, recebi mais de três mil assinaturas, pessoas pedindo para que eu concorresse a um mandato público. Fui também do antigo 'Partidão', por 40 anos, o que me dá bagagem política. Batalhei pela democracia."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NOCA DA PORTELA

MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESTREIA

Liderado por ambulantes, projeto ‘Donas da Rua’ promove evento de valorização feminina em Belém

A Praça do Carmo recebe a primeira edição do evento gratuito que celebrada espaço de trabalho seguro e valorização da autonomia feminina 

17.05.26 8h00

LUZ NA EDUCAÇÃO

Festival LED recebe projeto paraense inspirado em lendas amazônicas e acessibilidade

Marceli Hugo Pacheco foi finalista na categoria “Estudante” com o projeto “Trilhando na Amazônia”

16.05.26 18h11

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

SHOWS

Carol Biazin traz turnê acústica a Belém focada na simplicidade instrumental e na troca com os fãs

Em entrevista, a artista detalha a expectativa para os shows em Belém e destaca a importância do ambiente teatral para potencializar a escuta e as emoções de seu repertório

14.05.26 12h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Museu de Arte de Belém agoniza com falta de gestão transparente no centro histórico

Denúncia revela que esse espaço não figura como um museu e suas competências no organograma da Secult

17.05.26 8h00

ENTREGOU!

Ela é do povo! Pabllo Vittar desce do palco e canta com fãs durante show em Belém

A cena, que virou um dos momentos mais comentados da apresentação, aconteceu enquanto ela interpretava “Amor de Que”, cercada por fãs na grade

17.05.26 11h25

POLÊMICA

Andressa Urach detona Vini Jr após fim do namoro com Virginia: 'Ninguém merece ser traído'

Influenciadora comentou o fim do namoro entre Virginia Fonseca e Vinicius Júnior, disse que aconselhou a empresária a rastrear o jogador e falou sobre fidelidade

17.05.26 18h08

11 anos de namoro

Sérgio Malheiros diz por que não casou com Sophia Abrahão

O ator destacou que, por questões burocráticas, o casal tem a intenção de oficializar a união, mas sem fazer uma grande festa

17.05.26 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda