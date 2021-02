Morre Niana Machado, atriz de 'Pé na Cova'; Falabella prestou homenagem

A atriz Niana Machado, conhecida por ter interpretado a Bá de ''Pé na Cova'', morreu aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada. A confirmação foi de Miguel Falabella, criador da série global. Pelo Instagram, o artista homenageou a atriz e contou como conheceu Niana, em 2009.

''Querida Niana Machado, hoje fecham-se as cortinas para você e eu, longe de casa, passo em revista aquela tarde há muitos anos, quando uma figurante de ‘Toma Lá Dá Cá’ chamou minha atenção. Marilia (Pêra, que morreu em 2015) deve ter ido te dar um abraço de boas vindas à imensidão, onde seu grito de ‘Piranha!’ vai certamente assustar os anjos mais conservadores'', escreveu Falabella, lembrando o bordão da atriz em “Pé na Cova”.

O diretor ainda agradeceu a parceria na série da Globo, que define como um dos trabalhos ''mais alegres e prazerosos'' de sua carreira: ''Toda a família 'Pé na Cova' (que lhe amou e respeitou) silenciosamente lhe presta a última homenagem. Obrigado por ter sido nossa Bá, a cereja do bolo de um dos trabalhos que mais prazer e alegria me trouxe nessa passagem. Descanse em paz! Um beijo do seu Miguel".