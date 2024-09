Morre músico Sérgio Mendes aos 83 anos e entra para a história da música brasileira

O músico Sergio Mendes, ícone da Bossa Nova nos Estados Unidos, morreu aos 83 anos, segundo informou o site norte-americano TMZ, na manhã desta sexta-feira, dia 6. O artista morava em Los Angeles. Ainda não há mais informações sobre a causa da morte.

Vencedor de três Grammys e uma indicação ao Oscar ao longo da carreira, com a canção "Real in Rio" para a animação "Rio", feita com Carlinhos Brown, um dos maiores sucessos de Sérgio Mendes foi “Mas que Nada”, composta por Jorge Ben Jorge, regravada por grandes artistas ao redor do mundo, como o grupo Black Eyed Peas.

Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", em 2021, o artista tentou explicar o sucesso da canção e sua relação com o público. "Tem aquela coisa muito universal. Aquele canto é um canto que fica na cabeça das pessoas. Que bom que ninguém nunca tentou fazer letra em inglês para o 'Mas que Nada'. Tinha que ser em português. A melodia que fica, é a força da melodia", afirmou.

Mendes iniciou a carreira na cena do samba-jazz carioca dos anos 1950 e 1960. No período, ele colaborou com Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell, entre outros. O músico se mudou para os EUA no ano de 1964 e formou o grupo Sérgio Mendes & Brasil 66.

Confira a música 'Mas que nada'