Morre Mitchell Ryan, ator de 'Máquina Mortífera', aos 88 anos

Mitchell Ryan, conhecido pela atuação em "Máquina Mortífera" (1987), morreu aos 88 anos na última sexta-feira, 4. De acordo com informações da Variety, a morte do ator foi confirmada por seu agente, mas a causa ainda não foi divulgada.

VEJA MAIS

Ryan também ficou conhecido por produções como as séries "Dark Shadows", "North and South" e "Dharma & Greg", além dos filmes "Magnum 44" (1973) e "O Estranho Sem Nome" (1973).

Kathryn Leigh Scott, atriz amiga de Mitchell, com quem trabalhou em "Dark Shadows", escreveu uma nota de pesar sobre a morte do colega, em sua página do Facebook.