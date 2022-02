Morre Gary Brooker, vocalista da banda Procol Harum, aos 76 anos

Gary Brooker, vocalista da banda de rock britânica Procol Harum, morreu aos 76 anos por conta de um câncer. O anúncio foi feito por uma nota divulgada pela banda, lamentando a morte do cantor.

“Ele iluminava qualquer sala em que entrava, e sua gentileza com uma família multilíngue de fãs era lendária. Ele era notável por sua individualidade, integridade e, ocasionalmente, excentricidade teimosa”, diz a nota.

VEJA MAIS

“Sua sagacidade mordaz e apetite pelo ridículo fizeram dele um contador de histórias inestimável (e suas brincadeiras surreais entre as músicas fizeram um contraste fascinante com a gravidade das performances do Procol Harum)”, continua o texto.

Além da atuação na música, Brooker também ficou conhecido por participar do filme "Evita" (1996), protagonizado por Madonna, Jonathan Pryce e Antonio Banderas.