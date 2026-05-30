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Morre Marcia Lucas, montadora responsável pelo sucesso de 'Star Wars', aos 80 anos

Estadão Conteúdo
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Marcia Lucas (centro) venceu o Oscar de Melhor Montagem de 1978 por 'Star Wars: Uma Nova Esperança' (@lucasfilm via Instagram/Reprodução/Lucasfilm/Divulgação)

Marcia Lucas, vencedora do Oscar de Melhor Montagem em 1978, morreu aos 80 anos, vítima de um câncer. A morte foi confirmada em comunicado à imprensa estrangeira na noite de sexta-feira, 29.

"Marcia será lembrada como uma contadora de histórias brilhante, uma pioneira para as mulheres no cinema, uma amorosa mãe e avó, uma anfitriã generosa e uma amiga leal cujo humor e brilho enchiam todos os ambientes em que ela entrava", diz o comunicado. "Sua influência no filme é inegável, mas aqueles que a conheciam melhor sempre lembrarão da forma como ela deixava a vida mais vívida, linda, divertida e cheia de amor."

Primeira esposa de George Lucas, Marcia é conhecida pelos fãs de Star Wars - assim como o próprio ex-marido - como uma das principais responsáveis pelo sucesso da franquia. Uma das poucas pessoas cuja opinião importava para o cineasta em seus filmes, a editora foi quem deu a ideia para a morte de Obi-Wan (Alec Guinness) acontecer na Estrela da Morte e quem insistiu na manutenção do "beijo de boa sorte" dado por Leia (Carrie Fisher) em Luke (Mark Hamill) durante o resgate da princesa.

Assumidamente menos capaz na criação de roteiros que seus contemporâneos e famoso por não ter o melhor tato na hora de dirigir atores - o que já causou atritos com Harrison Ford durante as filmagens da Trilogia Original de Star Wars -, o próprio Lucas admite que a franquia não teria atingido o sucesso sem o trabalho de Marcia.

Originalmente, o cineasta havia contratado o inglês John Jympson (A Pequena Loja de Horrores) para comandar a edição de Star Wars: Uma Nova Esperança, mas detestou o primeiro corte. Foi então que Marcia, que já havia trabalhado com o ex-marido em Loucuras de Verão e editado a versão final de Taxi Driver de Martin Scorsese, assumiu a montagem. Foi por suas mãos que o Episódio IV ganhou a dinâmica, o ritmo e o maravilhamento que conquistou o mundo, tornando-se um dos principais pilares da cultura pop atual.

Por seu trabalho no longa, ela venceu o Oscar de Melhor Montagem em 1978 (ela já havia sido indicada por Loucuras de Verão em 1974). Ela retornou à Trilogia Original para um trabalho não creditado numa versão inicial em O Império Contra-Ataca e para comandar a edição de O Retorno de Jedi.

Outros trabalhos relevantes de Marcia incluem Alice Não Mora Mais Aqui e New York, New York, ambos de Scorsese, e O Candidato, de Michael Ritchie, todos sendo considerados clássicos aclamados pela crítica.

Marcia foi casada com Lucas entre 1969 e 1983, casando-se posteriormente com Thomas Joseph Rodrigues, supervisor do Rancho Skywalker, com quem esteve entre 1986 e 1993.

Além de seu importante trabalho em Hollywood, a editora deixa as filhas Amanda Lucas e Amy Soper, além de três netos.

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CINEMA/MARCIA LUCAS/MORTE
Cultura
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