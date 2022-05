Morre Lino, o pai de Linn da Quebrada, em São Paulo

O pai da cantora Linn da Quebrada morreu nesta quarta-feira (11), em São Paulo. A informação é do Splash, e diz que a causa da morte de Lino, o pai da ex-BBB, ainda não foi divulgada.

Ainda em janeiro deste ano, Lina compatilhou com os fãs o reencontro com o pai, em uma postagem no Instagram. A cantora destacou a importância do momento ao lado do pai, dias depois de oficializar a mudança de nome em seus documentos oficiais.

Na mesma época, ela mostrou uma foto de sua nova certidão de nascimento, onde aparece como Lina Pereira dos Santos.

"Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!", escreveu a cantora na legenda da foto com o pai.