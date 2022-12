Morre Leno Azevedo, do grupo Renato e Seus Blue Caps e da dupla Leno e Lilian, aos 73 anos de câncer

Uma triste notícia para os fãs da época da jovem guarda. Um dos maiores ícone do período, o cantor e compositor Leno Azevedo morreu ontem, aos 73 anos, em Natal (RN). Ele enfrentava um câncer. O cantor formou dupla com Lilian Knapp e foi integrante do grupo Renato e Seus Blue Caps. Lilian lamentou a morte do ex-parceiro no Instagram.

Gileno Osório Wanderley de Azevedo era natural da cidade de Natal, nome de batismo de Leno, foi o compositor de sucessos como "Devolva-me", música que ficou conhecida na voz de Adriana Calcanhotto, "Pobre Menina" e "A Pobreza". Ele e Lilian lançaram a dupla em 1966 e a parceria durou dois anos. Em 1968, o músico lançou o álbum "Leno", e depois passou a integrar o grupo Renato e Seus Blue Caps, de Renato Barros.