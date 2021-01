Morre Larry King, ex-apresentador da CNN

Morreu na manhã deste sábado (23), aos 87 anos, o jornalista americano Larry King. De acordo com informações repassadas pelo perfil oficial do apresentador, ele estava com Covid-19 e faleceu em função de complicações da doença. Larry, que era do grupo de risco para o coronavírus, estava internado desde o começo do mês em um hospital em Los Angeles e, por conta dos protocolos de segurança, não recebeu a visita dos filhos.

Ainda não há informações oficiais sobre o funeral do comunicólogo.

RISCO

O jornalista, além de ter a idade avançada, o que já o colocava no grupo de risco para a Covid-19, fez uma cirurgia em 2017, além de ter câncer de pulmão, problemas cardíacos e diabetes tipo 2.

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Com profunda tristeza, Ora Media anuncia a morte de nosso co-fundador, anfitrião e amigo Larry King, que faleceu esta manhã aos 87 anos no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles.

Há 63 anos e em todas as plataformas de rádio, televisão e digital mídia, os muitos milhares de entrevistas de Larry, prêmios e aclamação é um testemunho de seu talento único e duradouro como um locutor de rádio. Além disso, embora fosse seu nome aparecendo no títulos dos programas, Larry sempre viu seus entrevistados como verdadeiras estrelas de seus programas, e ele mesmo como um canal imparcial entre o convidado e o público. Se ele estava entrevistando um Presidente dos EUA, líder estrangeiro, celebridade, personagem cheio de escândalos, ou um homem comum, Larry gostava de fazer perguntas curtas, diretas e descomplicadas. Ele acreditava que perguntas concisas geralmente forneciam as melhores respostas, e ele não estava errado nessa crença.

Entrevistas de Larrys em sua temporada de 25 anos no programa "Larry King Live" da CNN, e seus programas Ora Media "Larry King Now" e "Politicagem com Larry King "são constantemente referenciados pelos meios de comunicação em todo o mundo e permanecem como parte do registro histórico do final do século 20 e início do século 21.

Ora Media envia nossas condolências aos filhos sobreviventes, Larry, Jr., Chance, Cannon e toda a família King.

Os preparativos para o funeral e uma cerimônia fúnebre serão anunciados mais tarde em coordenação com a família King, que pede por privacidade desta vez.