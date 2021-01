Jornalista amazonense, Agnaldo Júnior, morre por complicações da Covid

Na manhã desta segunda-feira (4), morreu o jornalista amazonense, Agnaldo Júnior, vítima das complicações do coronavírus.

O jornalista estava internado no Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da doença no Amazonas e era considerado do grupo de risco, pois tinha problemas renais. O jornalista era pai de dois filhos.

Ele é formado pela Universidade Federal do Amazonas e, atualmente, trabalhava na assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça, que divulgou nota de pesar com condolências à família.