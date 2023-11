Morre Roberto Manzoni, ex-diretor de programas do SBT, aos 74 anos

Roberto Manzoni, ex-diretor de programas da emissora SBT, morreu nesta sexta-feira (10), em São Paulo. Conhecido como “Magrão”, Manzoni esteve à frente de diversos programas de entretenimento como ‘Viva a Noite’, ‘Domingo Legal’ e ‘Programa do Silvio Santos’.

O falecimento do diretor foi confirmado pelo SBT ao G1, e por Celso Portiolli, que lamentou a perda em uma publicação nas redes sociais.

“Hoje. dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações”, disse o apresentador.

“Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado, Magrão”, finalizou.

Nos comentários, outros artistas lamentaram a perda de Manzoni. “Profissional talentoso, daqueles que não existem mais. Sabia muito”, escreveu Boninho, da TV Globo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)