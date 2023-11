Saiba quem foi Luana Andrade, assistente de palco que morreu aos 29 anos

Domingo Legal, Luana Andrade morreu aos 29 anos de idade, em São Paulo, nesta terça-feira (7). Luana estava conquistando uma projeção maior em sua carreira na TV desde o ano passado. A influenciadora participou ao lado do namorado João Hadad, empresário capixaba, do reality show Power Couple 6 (Record, 2022). João e Luana estavam juntos há dois anos. Adriane Galisteu, a apresentadora que a conheceu no programa de TV, disse estar abalada. "Meu Deus do céu, não posso acreditar! Meu coração está dilacerado! Meus mais profundos sentimentos à família, aos amigos e ao João." Assistente de palco do programamorreu aos 29 anos de idade, em São Paulo, nesta terça-feira (7). Luana estava conquistando uma projeção maior em sua carreira na TV desde o ano passado. A influenciadora participou ao lado do namorado, empresário capixaba, do reality show Power Couple 6 (Record, 2022). João e Luana estavam juntos há dois anos., a apresentadora que a conheceu no programa de TV, disse estar abalada. "Meu Deus do céu, não posso acreditar! Meu coração está dilacerado! Meus mais profundos sentimentos à família, aos amigos e ao João."

"É com enorme tristeza que recebi a notícia da partida de uma amiga tão querida para nós e todos em seu redor. Uma pessoa de coração puro e sempre de bem com a vida", disse em nota publicada hoje, Rodrigo Rieger, amigo da família. Coreógrafa dos programas de auditório do SBT, Rafinha Viscardi ficou abalada com a perda da colega. "Ainda sem acreditar", escreveu.

Domingo Legal. Luana havia sido anunciada como assistente de Celso Portiolli , no SBT, em abril deste ano. Ela estava semanalmente na emissora para participar das gravações do quadro Passa ou Repassa, exibido no programa

Tendo formação em publicidade e propaganda, ela era empresária, influenciadora, além disso trabalhava como modelo desde 2018. Luana tinha uma confecção de moda feminina, denominada Lukand.