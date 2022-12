Morre em Lisboa, aos 85 anos, a escritora brasileira Nélida Piñon

Faleceu neste sábado (17) a escritora e acadêmica Nélida Piñon, aos 85 anos, em Lisboa.

Nascida no Rio de Janeiro em 1937, Nélida Cuíñas Piñon dedicou 70 anos da vida dela à literatura. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1937, e se formou em Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Entre as duas obras fundamentais estão "Guia-mapa de Gabriel Arcanjo" (1961), "O Calor das Coisas" (1980), "A República dos Sonhos" (1984), "A Doce Canção de Caetana" (1987) e "Uma Furtiva Lágrima" (2015).

Nélida foi eleita como imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL)< em 27 de julho de 1989, onde ocupava a cadeira 30. Ela foi a primeira mulher a presidir a entidade em 100 anos e, mais do que isso, foi primeira mulher no mundo a presidir uma academia de letras.

Leia também: