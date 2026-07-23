Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Azulão, ex-assistente de palco do Ratinho Livre, aos 95 anos

Mário Pereira fez parte da história da emissora por 56 anos e ganhou projeção nacional ao participar do programa comandado por Ratinho na década de 1990

Hannah Franco
fonte

Mário Pereira, conhecido como Azulão, morreu aos 95 anos em São Paulo. Ele trabalhou por 56 anos na Record e ficou famoso no programa Ratinho Livre. (Reprodução)

Morreu aos 95 anos o músico e ex-assistente de palco Mário Pereira, conhecido nacionalmente como Azulão. Ele faleceu na última sexta-feira (17), em São Paulo. A informação foi confirmada pelo portal Notícias da TV.

Azulão ficou conhecido do grande público no fim da década de 1990 ao integrar o elenco do programa Ratinho Livre, exibido pela Record entre 1997 e 1998. Antes da fama na televisão, construiu uma longa trajetória na emissora, onde trabalhou por 56 anos e era considerado o funcionário mais antigo da empresa.

VEJA MAIS

image Caíque Verli: Repórter de afiliada da TV Globo no ES morre com 33 anos; causas são investigadas
Caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento de Homicídios

image Paciente com câncer morre depois de ser operada por engano; família deve acionar a Justiça
Idosa foi encaminhada inesperadamente ao centro cirúrgico, sem que houvesse explicações sobre a necessidade do procedimento.

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Azulão aconteceu em 1998, durante uma edição do Ratinho Livre. Na ocasião, um artista musical que participaria do programa não compareceu, e o apresentador decidiu improvisar.

Sem uma atração confirmada, Ratinho convidou o próprio assistente de palco para subir ao palco e cantar. A apresentação repercutiu entre os telespectadores e ajudou a transformar Azulão em uma figura conhecida da televisão brasileira.

A repercussão abriu espaço para que ele lançasse, no mesmo ano, o álbum "Azulão", que incluía a música "Solta o Azulão", inspirada em um dos bordões usados por Ratinho durante o programa.

Ex-funcionário da Record enfrentava problemas de saúde

Nos últimos meses, Azulão enfrentava um quadro delicado de saúde. Em fevereiro de 2025, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, passou por sucessivas internações.

Segundo familiares, o ex-assistente de palco também era diabético e realizava sessões de hemodiálise. O estado de saúde se agravou nas últimas semanas.

Ele ficou internado por cerca de 15 dias no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, recebeu alta poucos dias antes de morrer e passou os últimos momentos ao lado da família.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

azulão

ratinho
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Raquel Pacheco abre o jogo sobre 'Bruna Surfistinha 2' e retorno ao conteúdo adulto

O longa tem previsão de estrear em 2027 e abordará a vida da personagem após deixar a prostituição

23.07.26 15h21

CINEMA

Juan Paiva interpreta atleta em série de Cauã Reymond sobre o submundo do futebol

Ator interpreta Luan, destaque do fictício Atlântico, em produção criada e estrelada por Cauã Reymond, que estreou na última quinta-feira (22)

23.07.26 15h09

TRÁGICO

Caíque Verli: Repórter de afiliada da TV Globo no ES morre com 33 anos; causas são investigadas

Caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento de Homicídios

23.07.26 12h37

ENCONTRO ICÔNICO

Terry Crews conhece Vini Jr. no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas'; vídeo

O ator norte-americano publicou vídeo ao lado do jogador nas redes sociais nesta quinta-feira (23)

23.07.26 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

lembra dele?

Filho de Ivete Sangalo impressiona com forma física em treino de jiu-jítsu: 'gigante'

Adolescente de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, recebe elogio da mãe após exibir porte musculoso em rede social

20.07.26 17h10

DESAFIO

Poliana, esposa de Leonardo, desafia funcionárias: ‘Quem perder mais quilos vai ganhar surpresa’

Ela presente pesar semanalmente as pessoas envolvidas no desafio.

17.06.25 8h57

VERANEIO

Fim de semana terá festas e shows em Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinas

Agenda reúne eventos em casas de entretenimento, parques, praias e festival de verão entre sexta-feira (24) e domingo (26)

23.07.26 17h21

CELEBRAÇÃO

Após perder mãe e irmão, Tadeu Schmidt comemora aniversário com esposa e filhas

Após perdas recentes, comunicador ressaltou a importância de celebrar a vida em encontro "do jeito que a gente gosta" com boa comida

23.07.26 14h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda