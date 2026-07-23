Morre Azulão, ex-assistente de palco do Ratinho Livre, aos 95 anos

Morreu aos 95 anos o músico e ex-assistente de palco Mário Pereira, conhecido nacionalmente como Azulão. Ele faleceu na última sexta-feira (17), em São Paulo. A informação foi confirmada pelo portal Notícias da TV.

Azulão ficou conhecido do grande público no fim da década de 1990 ao integrar o elenco do programa Ratinho Livre, exibido pela Record entre 1997 e 1998. Antes da fama na televisão, construiu uma longa trajetória na emissora, onde trabalhou por 56 anos e era considerado o funcionário mais antigo da empresa.

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Um dos momentos mais marcantes da carreira de Azulão aconteceu em 1998, durante uma edição do Ratinho Livre. Na ocasião, um artista musical que participaria do programa não compareceu, e o apresentador decidiu improvisar.

Sem uma atração confirmada, Ratinho convidou o próprio assistente de palco para subir ao palco e cantar. A apresentação repercutiu entre os telespectadores e ajudou a transformar Azulão em uma figura conhecida da televisão brasileira.

A repercussão abriu espaço para que ele lançasse, no mesmo ano, o álbum "Azulão", que incluía a música "Solta o Azulão", inspirada em um dos bordões usados por Ratinho durante o programa.

Ex-funcionário da Record enfrentava problemas de saúde

Nos últimos meses, Azulão enfrentava um quadro delicado de saúde. Em fevereiro de 2025, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, passou por sucessivas internações.

Segundo familiares, o ex-assistente de palco também era diabético e realizava sessões de hemodiálise. O estado de saúde se agravou nas últimas semanas.

Ele ficou internado por cerca de 15 dias no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, recebeu alta poucos dias antes de morrer e passou os últimos momentos ao lado da família.