Morre ator do filme 'Mad Max': 'Um herói anônimo do cinema'

Hugh Keays-Byrne, conhecido por interpretar vilões da franquia de 'Mad Max', morreu aos 73 anos de idade. A informação foi confirmada pelo diretor Ted Geoghegan em seu twitter. "Hugh Keays-Byrne, um herói anônimo do cinema australiano, faleceu aos 73 anos. Estou continuamente atordoado que ele interpretou Toecutter, o antagonista central de 'Mad Max' de 1979 e Immortan Joe, o antagonista central 'Mad Max: Estrada da Fúria', de 2015. Obrigado por todo o entretenimento, senhor", escreveu.

